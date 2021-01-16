О «катастрофическом росте температуры» в мире предупредили в ООН 

Последнее десятилетие стало самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Сравнивая показатели последних лет с данными за предыдущие десятилетия, специалисты отмечают устойчивую тенденцию к изменению климата в сторону потепления.

Рекордсменами стали 2016, 2019 и 2020 годы. Всемирная метеорологическая организация привела следующие цифры: «Средняя температура за последние 12 месяцев составила около 14,9 °C, что на 1,2 °C (плюс-минус 0,1 °C) выше уровня в доиндустриальный период (1850-1900)». Метеорологи организации обратили внимание, что наблюдавшееся в 2020 году природное явление Ла-Нинья оказало лишь временный охлаждающий эффект. Поэтому температура в 2020 году держалась на уровне 2016 года, во время действия Эль-Ниньо. Эль-Ниньо и Ла-Нинья — колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающие заметное влияние на климат: первое — в сторону повышения температуры, второе — в сторону ее понижения.

«Это ясно указывает на глобальный сигнал о том, что вызванное человеком изменение климата является сейчас столь же мощным, как сила природы», — приводит ТАСС комментарий генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что приведенные метеорологами данные являются «суровым напоминанием о неослабевающем темпе изменения климата, которое разрушает жизни и средства к существованию на планете».

«Мы движемся к катастрофическому росту температуры на 3-5 °C в этом столетии. Мир с природой является определяющей задачей XXI века и должен быть наивысшим приоритетом для каждого», — подчеркнул Гутерреш.