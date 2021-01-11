Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Волгоградской области «покраснела» река 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
В Волгоградской области «покраснела» река
Фото: Газета.Ru
В Фроловском районе Волгоградской области в реке Арчеда вода «покраснела», и массово погибли рыбы. Об этом сообщило издание v102.ru.
Отмечается, что областной Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, а также региональная прокуратура начали проверку.

«В связи с гибелью рыбы и изменением цвета воды в реке Арчеда проводится межведомственная проверка», — сообщили в администрации области.

В декабре на Арчеде завершились очистные работы. После этого пробы показали, что вода в реке отвечает необходимым требованиям.
Видео дня. Странный памятник «беременной» Терешковой критикуют в Сети
Газета.Ru: последние новости
Умер первый вице-губернатор ХМАО Бухтин Умер первый вице-губернатор ХМАО Бухтин Лидер "Зелёной альтернативы" прокомментировал факт загрязнения башкирской реки Лидер "Зелёной альтернативы" прокомментировал факт загрязнения башкирской реки Жена Бориса Грачевского рассказала о его состоянии Жена Бориса Грачевского рассказала о его состоянии
Экология , Общество , Генпрокуратура РФ , Волгоградская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Депутат попал в ДТП и отказался пройти освидетельствование
01:28
Депутат попал в ДТП и отказался пройти освидетельствование
Происшествия
Появилось видео подробностей свадьбы Бузовой и Манукяна
03:39
Появилось видео подробностей свадьбы Бузовой и Манукяна
Шоу-бизнес Общество
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
00:39
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
Происшествия
Протестующие перекрыли трассу Пашиняну
00:37
Протестующие перекрыли трассу Пашиняну
В мире Политика
Родители едва не убили сына под колесами иномарки
00:56
Родители едва не убили сына под колесами иномарки
Происшествия
Чубайс улетел в Африку
01:29
Чубайс улетел в Африку
Общество Политика
Шварценеггер сравнил штурм Капитолия с Хрустальной ночью
00:39
Шварценеггер сравнил штурм Капитолия с Хрустальной ночью
В мире Политика
Россиянки обокрали магазин с помощью детской коляски
00:40
Россиянки обокрали магазин с помощью детской коляски
Происшествия
Появилось видео маскировки спецназа Вьетнама в воде и в земле
00:44
Появилось видео маскировки спецназа Вьетнама в воде и в земле
Армия Войска
Водители руками передвинули огромную фуру в РФ и попали на видео
00:24
Водители руками передвинули огромную фуру в РФ и попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение