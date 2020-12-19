Названы источники грязи в крупных городах

Плохая работа дворников, разрушение бордюров, хаотичное благоустройство и парковки на газонах являются условиями для образования грязи в крупных городах. Такие выводы содержатся в исследовании экологов уральского филиала РАН , изучавших грязь в шести крупных городах России

Тюмени, Челябинске, Ученые на президентский гранд занимались исследованием жилых кварталов в Екатеринбурге Мурманске , Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, пишет «Коммерсант». Руководитель проекта Андриан Селезнев рассказал, что типичными для мегаполисов являются проблемы с парковками автомобилей на газонах и детских площадках во дворах. Кроме того, он указал на плохую работу сотрудников коммунальных служб и неумелые работы по благоустройству.

«Повсеместно встречаются случаи, когда изъятый грунт складируется в кучи рядом с местом проведения работ, а не в специальные короба, и не укрывается ничем. Во время дождей из таких куч течет грязная жижа, материал разносится по улицам», — посетовал Селезнев.

Ученый отметил, что в городах образуется до 200 г/кв. метр мелкой пыли — это примерно до 53 кг пыли в пересчете на каждого жителя Екатеринбурга. При сильном ветре эта пыль становится удушливым смогом в воздухе. Зимой, по наблюдению специалистов, на улицах складируют снег с асфальтовой крошкой, пылью, почвой, противогололедными реагентами и выхлопными газами, которые весной оттаивают и снова превращаются в опасную для здоровья горожан смесь.