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В Германии с 2022 года из магазинов исчезнут полиэтиленовые пакеты 

Мир24 45 минут назад
В ЕС вводят меры против «растраты ресурсов»
Фото: «Мир 24» / Алексей Верпека (МТРК «Мир»)
С января 2022 года на кассах супермаркетов в Германии перестанут продавать пластиковые пакеты. Такое решение принял Бундестаг, пишет издание Der Spiegel.
Под запрет попали полиэтиленовые пакеты с толщиной стенки от 15 до 50 микрометров. Это стандартные пакеты, которые обычно продаются на кассах. Тонкие пакеты, в которые обычно складывают весовые овощи и фрукты, станут исключением.

«Пластиковый пакет — воплощение растраты ресурсов», — заявила министр охраны окружающей среды Свенья Шульц, которая стала инициатором данного запрета. В качестве альтернативы она предложила использовать корзины, моющиеся тканевые сумки и многоразовые коробки.

Представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) считают этот запрет символической политикой. Они отмечают, что в Германии на пластиковые пакеты приходится лишь 1% потребления пластика.
Напомним, в августе этого года в Чили полностью отказались от пластиковых пакетов в сфере торговли, переходный период длился два года. А в октябре стало известно, что в Канаде до конца следующего года запретят использовать некоторые виды одноразовых предметов из пластика.
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Экология , В мире , Германия
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