В ЕС вводят меры против «растраты ресурсов»

С января 2022 года на кассах супермаркетов в Германии перестанут продавать пластиковые пакеты. Такое решение принял Бундестаг, пишет издание Der Spiegel.

Под запрет попали полиэтиленовые пакеты с толщиной стенки от 15 до 50 микрометров. Это стандартные пакеты, которые обычно продаются на кассах. Тонкие пакеты, в которые обычно складывают весовые овощи и фрукты, станут исключением.

«Пластиковый пакет — воплощение растраты ресурсов», — заявила министр охраны окружающей среды Свенья Шульц, которая стала инициатором данного запрета. В качестве альтернативы она предложила использовать корзины, моющиеся тканевые сумки и многоразовые коробки.

Представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) считают этот запрет символической политикой. Они отмечают, что в Германии на пластиковые пакеты приходится лишь 1% потребления пластика.