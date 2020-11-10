Эколог назвал условия спасения Байкала. Уровень воды в озере снова опустился ниже критической отметки на один сантиметр. Как рассказал телеканалу «МИР 24» международный координатор экологической коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов, если ситуацию оставить без решения, то Байкалу будет нанесен существенный ущерб.

«Мы отдадим Байкал на потребу разных хозяйственно-бюрократических нужд, потому что возобладают интересы застройщиков на пойме Иркутска, руководителей компаний, ведомств, которым проще не заниматься, чем заниматься этой проблемой. В результате Байкалу будет нанесен существенный ущерб. Байкал будет колебаться в более широких пределах, чем он это делал бы естественно, и будет колебаться с неблагоприятными экологическими и социальными последствиями», — сказал Симонов.

Он подчеркнул, что уровень должен меняться, однако в данном случае имеет важное значение периодичность — раз в десять или раз в сто лет. По словам эксперта, нужно срочно заниматься приведением инфраструктуры в надлежащее состояние. Она должна соответствовать требованиям расширения диапазона слива воды.