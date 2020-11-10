Эколог назвал условия спасения Байкала

«Мы отдадим Байкал на потребу разных хозяйственно-бюрократических нужд, потому что возобладают интересы застройщиков на пойме Иркутска, руководителей компаний, ведомств, которым проще не заниматься, чем заниматься этой проблемой. В результате Байкалу будет нанесен существенный ущерб. Байкал будет колебаться в более широких пределах, чем он это делал бы естественно, и будет колебаться с неблагоприятными экологическими и социальными последствиями», — сказал Симонов.
«Чтобы в маловодье можно было сливать меньше воды, починить водозаборы, и чтобы в многоводье можно было сливать столько воды, сколько предусматривает проект Иркутской ГЭС. Это значит, нужно решить вопрос с застройкой пойм — либо вынести, либо застраховать, либо объяснить людям, как им быть в сегодняшней ситуации, потому что строились они, в основном, незаконно», — добавил эколог.