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В Копенгагене начинают бесплатно раздавать деревья 

РИА Новости 20 минут назад
В Копенгагене начинают бесплатно раздавать деревья
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Власти Копенгагена готовы бесплатно выдавать жителям саженцы деревьев при условии, что они будут за ними ухаживать, сообщает ЕвроПульс.
Это часть новой программы озеленения города.
Саженцы характерных для Дании пород деревьев можно будет сажать в общедоступных местах: например, во дворе дома и даже на частной территории, но не дальше, чем за 10 метров от общественного пространства, чтобы была видна хотя бы крона дерева.
Принять участие в проекте могут жители, кооперативы и домовладельцы, а также компании. В результате ожидается, что появится больше тысячи новых деревьев. Похожая программа проводилась в пригородах Копенгагена в 2016-2018 годах. Тогда удалось высадить больше 1,5 тысячи растений.
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Экология , В мире , Дания , Копенгаген
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