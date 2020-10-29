Россияне назвали города с лучшей экологией

Жители российских городов признали мегаполисами с лучшей экологией Тюмень Казань , самыми загрязненными городами - Тольятти Рязань , показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы Superjob , результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

В исследовании приняли участие по 1,5 тысячи представителей экономически активного населения из Москвы Санкт-Петербурга , по тысяче из городов-миллионников и по 700 респондентов из городов-полумиллионников. Аналитики выясняли, как жители мегаполисов оценивают экологическую обстановку в своем городе в целом и по важнейшим составляющим: качеству воздуха, воды, продуктов питания и чистоте.

"Тюмень и Казань — мегаполисы с лучшей экологией по мнению жителей, Тольятти и Рязань — самые загрязненные города. Самая свежая вода в Иркутске и Красноярске. Самый чистый воздух в Тюмени и Краснодаре, здесь же качественные продукты питания, лучше еда — только в Набережных Челнах и Махачкале. С утилизацией отходов лучше всего справляются в Тюмени и Набережных Челнах", - уточняется в исследовании.

Жители Тюмени оставили лучшие оценки деятельности по охране природы: 84% оценивают экологическую обстановку как "хорошую" и "нормальную". Тюмень также на первом месте по оценкам качества воздуха (в среднем 3,7 балла из 5) и работы по утилизации отходов (3,6 балла). Жители города оставили достаточно высокие оценки и качеству продуктов питания: 3,7 балла.

Почти половина жителей Москвы и Санкт-Петербурга считают экологическую обстановку в своем городе нормальной (46 и 49% соответственно). Число тех, кто разделяет такую позицию, увеличивается с каждым годом: в 2011 году экологию своего города называли удовлетворительной лишь 19% москвичей и 30% петербуржцев, в 2014-м — уже 22% москвичей и 35% петербуржцев, отмечается в исследовании.

При этом, растет и количество респондентов, называющих экологическую обстановку в своем городе хорошей: если в 2011 году так считали лишь 1% москвичей и 2% петербуржцев, то сегодня в хорошей экологии уверены 11% и 14% жителей столиц соответственно. Однако, каждый третий москвич (32%) и каждый четвертый петербуржец (25%) оценивает экологическую обстановку в своем городе как плохую.