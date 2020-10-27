Охранную зону Шантарских островов хотят расширить

Ученые в Хабаровском крае считают, что нужно расширить охранную зону национального парка "Шантарские острова" на места, где происходит рождение и кормление китов. Такое мнение ТАСС высказал руководитель дирекции заповедников и национальных парков "Заповедное Приамурье" кандидат биологических наук Владимир Андронов.

Кадастровая палата Хабаровского края накануне по поручению президента РФ Владимира Путина внесла границы нацпарка "Шантарские острова" в Единый государственный реестр недвижимости. Это позволит защитить территориальную целостность резервата, природную среду, растительный и животный мир, включая главных обитателей этих мест — китов. Однако, по мнению экологов, для увеличения численности морских млекопитающих необходимо расширить охранную зону.

"Нужно понять, какое состояние у популяции, где проходят основные пути миграции [китов] и не пересекаются ли они с судовыми маршрутами, каково антропогенное воздействие, куда киты уходят на зимовку, достаточно ли кормовых ресурсов. Нужно определить угрозы для китов и минимизировать их, и главное — защитить места, где происходит кормление, а также рождение потомства", — сказал Андронов. Речь идет о бухте Врангеля, Ульбанском заливе и заливе Академии — все они находятся на Шантарских островах в Охотском море.

На эти территории, по словам собеседника агентства, нужно распространить охранный статус. Сейчас места концентрации китов никак не охраняются, а у инспекторов национального парка нет полномочий, чтобы помешать излишне любопытным туристам или предпринять меры для защиты детенышей кита при нападении косаток. Последнее — не редкость, несколько лет назад очевидцы сняли атаку морских хищников на видео.

"Косатки действуют в группе и очень слаженно, они отбивают детеныша от матери и начинают топить его, поочередно наваливаясь и не давая всплыть для вздоха. Так один краснокнижный вид убивает представителя другого", — сказал руководитель национального парка "Шантарские острова" Иван Насонов.

У нацпарка нет специалистов, которые бы на постоянной основе изучали популяцию китов у берегов Шантар, нет специального оборудования и финансирования на эти цели. Пока этим занимаются ученые из московских институтов. В этом году они месяц провели на островах, чтобы благодаря квадрокоптеру пометить передатчиком одного из китов.

Ясли для китов

Чтобы попасть на Шантарские острова, нужно преодолеть сотни километров плохих дорог, десятки часов морем или по воздуху. Зато самых больших млекопитающих на планете, китов, здесь можно увидеть всего в нескольких метрах от себя. Летом к Шантарам приплывают гренландские киты, японские гладкие киты, финвалы, горбатые, серые и другие виды. Отмечались случаи, когда в заливе одновременно находилось до 20 китов. Наблюдать за их поведением в естественной среде — уникальная возможность и для науки, и для туризма.

Заливы Шантарских островов часто называют яслями для китов. Малая проходимость судов, чистые, богатые планктоном и крилем воды, мелководья возле материкового побережья — все это привлекает, например, гренландских китов, которые приплывают сюда для рождения и выращивания потомства. "Происходящее сейчас у Шантар — это хрупкий процесс восстановления популяции китов, которых нещадно истребляли на протяжении нескольких десятков лет в XIX и ХХ веках", — сказал Андронов.

С середины XIX века район Шантарских островов служил одним из основных участков добычи китов в северной части Тихого океана. Китобойным промыслом здесь занимались предприимчивые люди со всего света. В погоне за китовым усом, мясом и жиром они могли за день убивать до 50-70 млекопитающих.

Принимаемые позднее меры охраны были бессистемными и противоречивыми, поэтому в середине ХХ века китовый промысел здесь вновь набрал обороты. Все это сильно подорвало численность млекопитающих, и встречавшиеся у Шантар виды попали в Международную Красную книгу.

Киты у Шантарских островов остаются редкими до сих пор. В этом году охотоморскую популяцию гренландского кита включили в перечень находящихся под угрозой исчезновения. В этом же списке — серые киты, местные популяции которых занесены в Красную книгу РФ с первым природоохранным статусом. Все они нуждаются в мерах по восстановлению и реинтродукции, которые предусматривает федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма", входящий в нацпроект "Экология". Согласно этому документу будут разработаны требования к коммерческой деятельности в местах обитания, важных для этого вида.

Могут стать ближе

Удаленность островов сохранила их в почти нетронутом виде. Попасть сюда можно только с июня по сентябрь, пока Шантарское море не сковано льдами. Но и в теплые месяцы добраться до островов — задача не из простых, поскольку места нередко скрывают туманы. Сильные ветры и штормы тоже создают препятствия, и подходящей погоды порой приходится ждать днями и неделями.

Но уникальная красота компенсирует все трудности — пляжи в окружении льдин, а чуть поодаль — крупные розовые цветы шиповника, нежно-сиреневая герань, иван-чай, заросли густо-зеленого кедрового стланика. Берега переходят в скалы с полудрагоценными камнями и мрамором. Каменные арки, водопады, птичьи базары, лежбища тюленей, касатки и киты — Шантары из года в год становятся все более притягательными для путешественников.

Ежегодно острова посещают около 300 человек. В их числе много иностранцев, которые выкупают туры даже на несколько лет вперед. Стоимость туров колеблется от 200 до 500 тыс. рублей на человека в зависимости от вида транспорта. Сейчас туристов возят на острова либо вертолетами до ближайших баз на материке, а далее переправляют на катерах, либо с помощью автомобильного и водного транспорта.

Путь к островам пытаются сделать дешевле и короче. Как рассказал руководитель компании "Дальневосточные экспедиции" Бахт Мавланов, для этого возможно восстановление заброшенного военного аэродрома на острове Большой Шантар.

"Планируется расчистка аэродрома, укладка современного модульного полотна из композитных материалов, не наносящего вред природе. Если это удастся реализовать, путь до Шантар при хороших погодных условиях сократится примерно до четырех-пяти часов — вылетать можно будет самолетами малой авиации из Хабаровска с дозаправкой в Николаевске-на-Амуре", — сказал он. В проекте участвует хабаровский аэропорт, и, по словам собеседника, запуск авиамаршрута на остров — перспектива ближайших лет: работы по восстановлению полосы могут начаться уже в следующем году.

Китовый туризм

По словам Мавланова, на Шантарских островах планируют создать туристско-рекреационный кластер "Киты Охотоморья", который предполагает развитие инфраструктуры и создание центра китового туризма.

На базах рядом с Шантарами в бухтах Врангеля и Онгачан, где уже есть домики для отдыхающих, могут возвести гостиницы. Модульные гостиницы планируют поставить и на Большом Шантаре, там же оборудуют вышку для наблюдения за китами, визит-центр. Объем вложений за пять лет, включая восстановление взлетно-посадочной полосы заброшенного аэродрома, оценивается в 3,5 млрд рублей.

Проект "Киты Охотоморья" попал в ТОП-30 всероссийского конкурса по развитию экотуризма, однако не вошел в число победителей, которые получат федеральное финансирование на инфраструктуру. "Будем искать инвесторов, заинтересованных лиц, которые поучаствуют в поэтапной реализации проекта. В первую очередь будем работать над запуском авиасообщения", — добавил Андронов.

Авторы проекта рассчитывают на увеличение количества туристов до одной тысячи в год. Потоки туристов при этом будут регулироваться, распределяться по островам, а людям будут объяснять правила поведения при наблюдении за китами.