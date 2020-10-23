Росприроднадзор не выявил техногенной причины загрязнения на Камчатке

"На сегодняшний момент мы провели почти 5 тысяч исследований, отобрали сотни проб. И все эти исследования говорят о том, что мы не видим ярко выраженного техногенного характера, пришествия человека в среду обитания морских гидробионтов, которые погибли. Да, мы видим превышение [предельно допустимой концентрации вредных веществ], это широко обсуждалось. Да, мы фиксируем это, и передаем это в центр губернатору, и население оповещаем, но мы не видим техногенной картины произошедшего", — сказала Радионова.