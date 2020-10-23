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Итоги исследований на Камчатке не позволяют говорить о техногенном характере 

ТАСС 19 часов назад
Росприроднадзор не выявил техногенной причины загрязнения на Камчатке
Фото: РИА Новости
Результаты почти 5 тыс. исследований проб не позволяют говорить о техногенном характере произошедшего на Камчатке. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на круглом столе, который проводят Российская академия наук и Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

"На сегодняшний момент мы провели почти 5 тысяч исследований, отобрали сотни проб. И все эти исследования говорят о том, что мы не видим ярко выраженного техногенного характера, пришествия человека в среду обитания морских гидробионтов, которые погибли. Да, мы видим превышение [предельно допустимой концентрации вредных веществ], это широко обсуждалось. Да, мы фиксируем это, и передаем это в центр губернатору, и население оповещаем, но мы не видим техногенной картины произошедшего", — сказала Радионова.

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Экология , Общество , РАН , Минприроды
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