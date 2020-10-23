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Росприроднадзор оценил размеры нефтяного пятна в Находке 

РИА Новости 9 минут назад
ЧП в Находке: экокатастрофа на огромной площади
Фото: © Фото, опубликованное в издании "Восток-Медиа"
Нефтяное пятно, зафиксированное в акватории Находки в Приморье, распространилось на площадь в почти 35 тысяч квадратных метров, сообщает Росприроднадзор в своем аккаунте в Instagram.
В Telegra