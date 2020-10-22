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Путин заявил о необходимости отказа от чрезмерного потребления ради экологии 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Путин вступился за экологию
Фото: РИА Новости
Экологические проблемы и изменения климата требуют отказа от чрезмерного потребления. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Владай» по видеосвязи, трансляцию которого ведет телеканал НТВ на YouTube.
Путин считает, что необходимо оказаться от неумеренного и ничем не ограниченного сверхпотребления в пользу «рачительной и разумной достаточности».
По словам российского лидера, проблема экологии требует реальных действий и уже давно не является «сферой отвлеченных научных интересов», касаясь почти всех жителей Земли. Он обратил внимание на расширение эксплуатации земных ресурсов и незащищенность человека от природных катаклизмов, многие из которых порождены действиями человека.
Путин указал, что, по мнению некоторых ученых, вспышки опасных болезней — ответ на такое вторжение и призвал выстроить гармоничные отношения с природой. «Не хотим же мы, чтобы климат на Земле приблизился к условиям Венеры», — заявил президент, напомнив, что у планеты «безжизненная, выжженная поверхность».
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Комментарии 1
Экология , Политика , Владимир Путин , НТВ
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