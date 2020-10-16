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ФМБА не обнаружило техногенного загрязнения на Камчатке

Газета.Ruиещё 6
1 час назад
Федеральное медико-биологическое агентство не обнаружило техногенных причин загрязнения во взятых на Камчатке пробах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФМБА.
Техногенного загрязнения на Камчатке не обнаружили
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В первых результатах исследований взятых проб связи между техногенным загрязнением (выявленным в пределах допустимых ПДК) и ухудшением состояния здоровья людей установлено не было", - говорится в сообщении.
В исследовании указано, что в объектах окружающей среды обнаружены токсины, продуцируемые цианобактериями (сине-зелеными водорослями) - сакситоксин (в следовых количествах), микроцистины YR и RR.
Токсикологи изучили пробы в том числе речной и морской воды, почвы. Они были взяты на Халактырском пляже, на полигоне захоронения ядохимикатов Козельский и прилегающей к нему реки, в поселке Озерная.
Ранее в районе Халактырского пляжа на Камчатке произошел массовый выброс морских животных на берег. Исследования проб воды показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу — в 2,5 раза. В регион были направлены криминалисты СК. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическую активность.
Экология,Общество,Федеральное медико-биологическое агентство,
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