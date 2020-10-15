Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Толщина льда в Арктике сократилась вдвое за 40 лет 

Lenta.ru и ещё 1 57 минут назад
Толщина льда в Арктике сократилась вдвое за 40 лет
Фото: РИА Новости
За последние 40 лет толщина льдов в Арктике сократилась вдвое, при этом на десять градусов повысилась средняя температура воздуха зимой. Об этом свидетельствуют данные международной экспедицией Mosaic, в рамках которой исследуется климат центральной части Арктической зоны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в Санкт-Петербурге.
Годовая программа исследований вблизи Северного полюса проводилась на ледоколе «Поларштерн» и завершилась 12 октября. В ходе нее ученые стали свидетелями уменьшения количества арктического льда. Так, капитан судна Томас Вундерлих отмечал, что по пути на север он был «особенно впечатлен», увидев участки открытой воды и легкопроходимые льды даже у Северного полюса.

«Мы ни разу не застряли и смогли пройти по маршруту на север Гренландии, а раньше этот район был известен своими массивными, практически непроходимыми морскими льдами», — цитирует его слова пресс-служба российского вуза.

Исследователи предположили, что собранная ими информация может использоваться для принятия фундаментальных политических решений по защите климата.
Ранее ученые Копенгагенского университета в Дании выяснили, что морской лед в Арктике тает быстрее, чем предполагалось ранее. Согласно их выводам, очень скоро лед в Северном Ледовитом океане может полностью исчезнуть.
Видео дня. Миллиарды бывшего министра нашли на счетах за границей
Последние новости
Евросоюз ввел санкции против директора ФСБ из-за Навального Евросоюз ввел санкции против директора ФСБ из-за Навального Найдено опасное последствие заражения коронавирусом Найдено опасное последствие заражения коронавирусом В ночных клубах Москвы введут систему идентификации посетителей В ночных клубах Москвы введут систему идентификации посетителей
Комментарии
Экология , Наука , Наука и техника , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заслуженная артистка РФ умерла от коронавируса
Заслуженная артистка РФ умерла от коронавируса
Россияне поспорили о процитированной Лавровым песне Слепакова
Россияне поспорили о процитированной Лавровым песне Слепакова
В Лондоне решили ужесточить противокоронавирусные меры
В Лондоне решили ужесточить противокоронавирусные меры
В Москве трагически погибли двое рабочих
В Москве трагически погибли двое рабочих
Видео
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
01:20
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Происшествия
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
00:15
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
Происшествия
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
00:24
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
Происшествия Криминал
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
00:20
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
Происшествия
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
00:46
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
Происшествия
Опубликовано видео строительства БАМ-2
11:53
Опубликовано видео строительства БАМ-2
В мире
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
00:29
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
В мире
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
05:00
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
В мире
Появилось видео подробностей дела Картрайта
01:49
Появилось видео подробностей дела Картрайта
Происшествия
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
01:05
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение