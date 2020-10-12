РЭО заявил о нехватке полигонов для мусора 

Около 20% образующихся отходов в целом по России вывозить просто некуда, полигонов не хватает, а в ряде регионов ситуация еще хуже, заявил журналистам в понедельник заместитель гендиректора Российского экологического оператора Алексей Макрушин.
"Если в целом по стране дефицит таких мощностей можно оценить в 20%, то в 20 регионах он составляет более 50% от образующихся отходов", — сказал он, презентуя федеральную схему работы с твердыми коммунальными отходами.
В основном, речь идет о регионах Северного Кавказа и Дальнего Востока, где есть проблемы с транспортной доступностью.
"По сути, там обращение с отходами выстроено как — рядом с удаленными поселками есть какая-то свалочка в лесу. Собственно, и все", — пояснил Макрушин.