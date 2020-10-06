Мировой океан «закипает» и рискует стать Мёртвым морем

— То, что число и мощность океанских «волн жары» увеличивается — это научный факт, и оспаривать наблюдаемое явление абсолютно бессмысленно, — отметил замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов. — Так что весь вопрос в том, насколько это опасно для морских обитателей. Прежде всего не стоит забывать, что в земной истории бывали периоды, когда средняя температура была заметно выше, чем сейчас, и при этом океан все же был наполнен жизнью.
Вместе с тем стоит отметить, что дошедшие до настоящего времени морские экосистемы уже достаточно долго — как минимум, в течение последнего миллиона лет — не жили в настолько высоких температурах окружающей среды, как сейчас. Поэтому их устойчивость, действительно, вызывает серьезные опасения. А учитывая, что климатологи к середине века предсказывают нам повышение средней температуры на столько же, насколько она повысилась за весь XX век, то есть более чем на 1 градус, пора поднимать вопрос о серьезной угрозе имеющемуся экобалансу.
— Наибольшую опасность, о которой почему-то сегодня мало кто говорит, несет климату закисление океана, — развил тему старший советник морской программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Згуровский. — В связи с тем, что в атмосфере планеты присутствует избыточное количество углекислого газа, он начинает растворяться в морской воде, что приводит к увеличению ее уровня кислотности. Между тем, в море живет очень много организмов, имеющих известковый скелет, которые в этом случае начинают разрушаться.
Ладно бы, это касалось только морских звезд и ежей, это, как говорится, полбеды. Но дело в том, что из-за повышения уровня кислотности разрушаются скелеты планктонных организмов, которые служат пищей для всего живого в морской воде.
— Я не специализируюсь конкретно на коралловых образованиях, но могу предположить, что в определенной степени этот фактор, вкупе с изменением течения, температуры и биохимического состава морской воды, пожалуй, оказывает влияние и на так называемый бличинг — омертвение кораллов. По сути, речь идет о разрушении основы всей трофической пищевой океанской цепочки.
— Очень серьезными, хотя на первый взгляд он кажется довольно незаметным. Этот «тихий убийца» вполне способен превратить весь наш Мировой океан в безжизненное пространство. Не хотелось бы, конечно, примерять на себя роль печально известной вещей Кассандры, но уже сейчас в Мировом океане возникают так называемые «мертвые зоны», в которых из-за низкого содержания кислорода не наблюдается никакой живности. Такие, например, уже есть у западного побережья США — точные размеры навскидку привести не смогу, но речь идет о площадях в несколько десятков квадратных километров. В зоне риска и важные для нас с промысловой точки зрения ареалы, так называемые «зоны воспроизводства» Берингова и Охотского морей. И местные рыбаки, и фермеры, занимающиеся рыбоводством, уже бьют тревогу.
В общем, ситуация крайне серьезна. Но людям обычно свойственно реагировать на подобные сообщения в скептическом ключе, как-то в духе «ничего страшного, все это уже случалось тысячу раз». Особенно такой подход характерен для климатических скептиков, в число которых входят и хорошо известные в России личности. Однако и в мировом научном сообществе, и в Организации Объединенных Наций уже есть консенсус по поводу того, что изменения климата под воздействием человека имеет место.
— Пока сложно сказать, но очевидно одно — чтобы этого не произошло завтра, серьезные меры нужно принимать уже сегодня. И даже если это случится не завтра, все равно готовиться нужно.
— Печальные события у берегов Камчатки наглядно показывают — безусловно, систематический мониторинг налаживать можно и нужно. Тем более что в последнее время интенсивность подобных исследований сильно упала, в том числе и в России — и исследовательские, и рыболовецкие флотилии давно не обновлялись, многие, как говорится, едва ли не на ладан дышат. Но одного этого явно не достаточно, на основании мониторинга нужно заблаговременно вводить и другие безотлагательные меры, а не ждать по принципу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится».
— Правительства, например, должны вплотную заниматься возобновляемой энергией, чтобы снижать выбросы газов в атмосферу. Впрочем, каждый человек вполне способен внести свою посильную лепту в борьбу с потеплением климата. Достаточно для начала научиться хотя бы всегда выключать за собой свет, выходя из комнаты. Или как минимум начать уже сортировать мусор, чтобы его отправляли на переработку, а не в топки заводов.