Мировой океан «закипает» и рискует стать Мёртвым морем

Тревожная ситуация с отравлением морской акватории у побережья Камчатки вытеснила из российского медийного пространства не менее тревожное сообщение о том, что из-за глобального потепления температура воды в морях повысилась до беспрецедентно высокого уровня. К такому выводу пришли зарубежные ученые-климатологи, чей доклад опубликовало, в частности, издание Journal of Operational Oceanography.

В этом материале исследователи отметили — еще в 2018 году в морях Европы и в северо-восточной части Тихого океана сконцентрировались большие массы чрезвычайно теплой воды. И это, полагают они, чревато повторением ситуации 2013 года, когда морская волна тепла, известная океанологам под именем Blob, оказала катастрофическое воздействие на морскую жизнь.

К тому же, констатировали авторы исследования, у Мирового океана из-за изменения климата на планете и без того полно серьезных проблем. В их числе — увеличение кислотности морской воды из-за поглощения углекислого газа из атмосферы, повышение уровня моря, потеря кислорода и отступление морского льда. И поскольку от морских ресурсов зависит огромное множество людей в самых разных уголках планеты, все это может оказать на человеческую цивилизацию кране разрушительное влияние.

Чтобы нивелировать негативное влияние изменения климата на Мировой океан, ученые предлагают предпринять срочные меры по организации хотя бы системного и долгосрочного мониторинга морских глубин. «СП» поинтересовалась у российских экспертов в области океанологии, разделяют ли они мнение своих зарубежных коллег.

— То, что число и мощность океанских «волн жары» увеличивается — это научный факт, и оспаривать наблюдаемое явление абсолютно бессмысленно, — отметил замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов. — Так что весь вопрос в том, насколько это опасно для морских обитателей. Прежде всего не стоит забывать, что в земной истории бывали периоды, когда средняя температура была заметно выше, чем сейчас, и при этом океан все же был наполнен жизнью.

Вместе с тем стоит отметить, что дошедшие до настоящего времени морские экосистемы уже достаточно долго — как минимум, в течение последнего миллиона лет — не жили в настолько высоких температурах окружающей среды, как сейчас. Поэтому их устойчивость, действительно, вызывает серьезные опасения. А учитывая, что климатологи к середине века предсказывают нам повышение средней температуры на столько же, насколько она повысилась за весь XX век, то есть более чем на 1 градус, пора поднимать вопрос о серьезной угрозе имеющемуся экобалансу.

— Наибольшую опасность, о которой почему-то сегодня мало кто говорит, несет климату закисление океана, — развил тему старший советник морской программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Згуровский. — В связи с тем, что в атмосфере планеты присутствует избыточное количество углекислого газа, он начинает растворяться в морской воде, что приводит к увеличению ее уровня кислотности. Между тем, в море живет очень много организмов, имеющих известковый скелет, которые в этом случае начинают разрушаться.

Ладно бы, это касалось только морских звезд и ежей, это, как говорится, полбеды. Но дело в том, что из-за повышения уровня кислотности разрушаются скелеты планктонных организмов, которые служат пищей для всего живого в морской воде.

«СП»: — Коралловые скопления и, в частности, крупнейший живой организм на планете — Большой Барьерный риф у берегов Австралии, тоже страдает по этой причине?

— Я не специализируюсь конкретно на коралловых образованиях, но могу предположить, что в определенной степени этот фактор, вкупе с изменением течения, температуры и биохимического состава морской воды, пожалуй, оказывает влияние и на так называемый бличинг — омертвение кораллов. По сути, речь идет о разрушении основы всей трофической пищевой океанской цепочки.

«СП»: — Насколько серьезными могут быть последствия этого процесса?

— Очень серьезными, хотя на первый взгляд он кажется довольно незаметным. Этот «тихий убийца» вполне способен превратить весь наш Мировой океан в безжизненное пространство. Не хотелось бы, конечно, примерять на себя роль печально известной вещей Кассандры, но уже сейчас в Мировом океане возникают так называемые «мертвые зоны», в которых из-за низкого содержания кислорода не наблюдается никакой живности. Такие, например, уже есть у западного побережья США — точные размеры навскидку привести не смогу, но речь идет о площадях в несколько десятков квадратных километров. В зоне риска и важные для нас с промысловой точки зрения ареалы, так называемые «зоны воспроизводства» Берингова и Охотского морей. И местные рыбаки, и фермеры, занимающиеся рыбоводством, уже бьют тревогу.

В общем, ситуация крайне серьезна. Но людям обычно свойственно реагировать на подобные сообщения в скептическом ключе, как-то в духе «ничего страшного, все это уже случалось тысячу раз». Особенно такой подход характерен для климатических скептиков, в число которых входят и хорошо известные в России личности. Однако и в мировом научном сообществе, и в Организации Объединенных Наций уже есть консенсус по поводу того, что изменения климата под воздействием человека имеет место.

«СП»: — Когда нам ждать серьезных последствий? Сегодня, завтра, через год, через два?

— Пока сложно сказать, но очевидно одно — чтобы этого не произошло завтра, серьезные меры нужно принимать уже сегодня. И даже если это случится не завтра, все равно готовиться нужно.

«СП»: — Авторы исследования, опубликованного в Journal of Operational Oceanography, уже предлагают в срочном порядке обеспечить долгосрочный и систематический мониторинг состояния Мирового океана. Этого достаточно для начала, или пора бы принять более кардинальные меры?

— Печальные события у берегов Камчатки наглядно показывают — безусловно, систематический мониторинг налаживать можно и нужно. Тем более что в последнее время интенсивность подобных исследований сильно упала, в том числе и в России — и исследовательские, и рыболовецкие флотилии давно не обновлялись, многие, как говорится, едва ли не на ладан дышат. Но одного этого явно не достаточно, на основании мониторинга нужно заблаговременно вводить и другие безотлагательные меры, а не ждать по принципу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится».

«СП»: — Кто конкретно и какие именно меры должен предпринять?