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В реке на Камчатке обнаружили странные отложения 

Lenta.ru и ещё 2 41 минуту назад
Специалисты Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) обнаружили в правом притоке реки Налычево, впадающей в Авачинский залив, странные отложения и пену на берегу. Об этом рассказал врио главы института Александр Варкентин, передает РИА Новости.

«Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения желто-коричневого, зеленого цвета, плотные, по берегам местами пена», — сказал ученый.

Варкентин добавил, что на месте взяты пробы воды и грунта. Они переданы в Тихоокеанский филиал ВНИРО во Владивостоке, местную лабораторию и представителям Следственного комитета РФ, для проведения трех независимых исследований. По их итогам можно будет делать выводы о характере загрязнения.
2 октября в СМИ появилась информация о том, что на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов и других морских животных. Серферы жаловались на тошноту, ухудшение зрения и температуру после погружения в воду. Позднее пляжи с мертвыми животными обнаружили в еще трех бухтах, на трех участках акватории Авачинского залива были обнаружены фенол и нефтепродукты. Материалы дела передали в центральный аппарат Следственного комитета. Позже Генпрокуратура России сообщила, что взяла на контроль проверку загрязнения в акватории Тихого океана.
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Экология , Видео , Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , РИА Новости
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