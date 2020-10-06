В реке на Камчатке обнаружили странные отложения 

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Специалисты Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) обнаружили в правом притоке реки Налычево, впадающей в Авачинский залив, странные отложения и пену на берегу. Об этом рассказал врио главы института Александр Варкентин, передает РИА Новости.

«Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения желто-коричневого, зеленого цвета, плотные, по берегам местами пена», — сказал ученый.

Варкентин добавил, что на месте взяты пробы воды и грунта. Они переданы в Тихоокеанский филиал ВНИРО во Владивостоке, местную лабораторию и представителям Следственного комитета РФ , для проведения трех независимых исследований. По их итогам можно будет делать выводы о характере загрязнения.