Новые пятна загрязнения в акватории Камчатки, о которых сообщала Greenpeace, образовались за счет стока с берега химических реагентов, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.

Greenpeace в понедельник сообщила о новых пятнах неизвестного происхождения в нескольких бухтах в 20-50 километрах к югу от Халактырского пляжа. На снимках организации – плотная желтоватая пена, которая распространяется на большую площадь акватории. Greenpeace сообщила, что найдены мертвые животные, вода мутная, а одно из пятен движется в сторону Южно-Камчатского заказника — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки".

"В природе таких желтых пятен не бывает Пену дают химикаты. Она образуется там, где много растворенной в воде органики и есть подходящие условия для ее формирования. В данном случае пена в открытом океане не может сформироваться – там в основном растворен хлористый натрий. Поэтому пена в открытых районах океана, где не впадают крупные реки, нет городов, промышленных предприятий, с которых стекают стоки, может быть только за счет химических реагентов, которые и дают ее в больших количествах", - сказал Раков.

По его словам, техногенный загрязнитель, скорее всего, мог попасть в море с суши, и эти пятна, вероятно, связаны с ситуацией на Халактырском пляже.

Комментируя гибель морских животных, Раков сказал, что причины загрязнения не могли быть естественными.

"Если бы причины (загрязнения - ред.) были природного характера, тогда бы и гибели животных не было или была бы минимальная – при опреснении воды. Но там не закрытая бухта, а открытые воды, поэтому не должно быть таких последствий. К тому же погибли животные с относительно больших глубин - пять-десять метров, туда обычно пресная вода не доходит. От взвешенных частей тоже не могли погибнуть, потому что взвесь, которая смывается с суши, быстро оседает или частично съедается фильтраторами – моллюсками, губками, планктонными фильтраторами", - отметил собеседник.

"Это какое-то ядовитое сильнодействующее вещество, так как погибли животные разных систематических групп – и чувствительные к загрязнениям, и нечувствительные. То есть это яд, который действует на всех", - добавил Раков.

В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.

Минприроды Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.