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Учёные отметили катастрофичное потепление Мирового океана 

News.ru и ещё 2 6 минут назад
Катастрофичное потепление: Ученые бью тревогу
Фото: AGAMI/M. Guyt via www.imago-imag/Global Look Press
Температура Мирового океана повысилась до рекордных показателей из-за глобального потепления. В морях Европы в 2018 году установились слишком высокие температуры.
На северо-востоке Тихого океана в это же время образовалась большая масса тёплой воды. Аналогичная ситуация уже наблюдалась в 2013 году, когда волна тепла «Блобом» катастрофично сказалась на морской жизни, пишет журнал Journal of Operational Oceanography.
Рекордное повышение температуры воды подтверждают и климатологи, и океанологи. Изменение климата чревато увеличением кислотности морской воды из-за поглощения из атмосферы углекислого газа, повышением уровня моря, потерей кислорода и отступлением морского льда.
Необходимо принять срочные меры по мониторингу Мирового океана, считают учёные. Изменение климата может оказать разрушительное влияние на всё человечество, так как множество людей на планете зависит от морских ресурсов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что скорость источения парниковых газов в результате активности людей в 10 раз выше, чем у действующих вулканов прошлого. К такому выводу пришли метеорологи из Колумбийского университета.
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Экология , Наука и техника , Глобальное потепление
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