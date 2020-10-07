По его словам, визуально проблема экологической катастрофы на Камчатке не видна, а истинные причины природного бедствия установить пока невозможно. По мнению главы региона, наиболее очевидная причина случившегося — утечка токсичных веществ.

Солодов указал, что наибольшие опасения вызывал Козельский полигон ядохимикатов, который уже обследовала комиссия с привлечением СМИ и всех контрольных структур. «Внешне там никаких нарушений серьезных нет», — сообщил он.

Губернатор также отметил, что нельзя исключать и другие версии. Так, вторая гипотеза ученых связана с токсинами биологического происхождения. Солодов напомнил, что на Камчатке высокая концентрация токсичных водорослей и фитопланктона, которые уже в прошлом приводили к гибели морских животных и даже летальным случаям у людей. «Это было зафиксировано в 80-е годы XX века. Несмотря на кажущуюся экзотичность, эта версия вполне реалистичная и должна рассматриваться при анализе», — добавил глава региона.

Он также пояснил, что третья версия связана с сейсмической и вулканической активностью. Несмотря на то, что предположение маловероятно, оно пока сохраняется, отметил Солодов.

6 октября Солодов сообщил о повреждениях одного из ядовитых полигонов, которые он ранее называл возможной причиной загрязнения прибрежных вод. Он уточнил, что серьезных нарушений не обнаружено, и добавил, что, согласно результатам анализов, в воде у берегов Камчатки не выявлено опасной концентрации вредных веществ.