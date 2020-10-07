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Глава Камчатки озвучил основные версии экологической катастрофы 

Lenta.ru и ещё 34 1 час назад
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов озвучил в беседе с газетой «Известия» основные версии экологической катастрофы в регионе.
По его словам, визуально проблема экологической катастрофы на Камчатке не видна, а истинные причины природного бедствия установить пока невозможно. По мнению главы региона, наиболее очевидная причина случившегося — утечка токсичных веществ.
Солодов указал, что наибольшие опасения вызывал Козельский полигон ядохимикатов, который уже обследовала комиссия с привлечением СМИ и всех контрольных структур. «Внешне там никаких нарушений серьезных нет», — сообщил он.
Губернатор также отметил, что нельзя исключать и другие версии. Так, вторая гипотеза ученых связана с токсинами биологического происхождения. Солодов напомнил, что на Камчатке высокая концентрация токсичных водорослей и фитопланктона, которые уже в прошлом приводили к гибели морских животных и даже летальным случаям у людей. «Это было зафиксировано в 80-е годы XX века. Несмотря на кажущуюся экзотичность, эта версия вполне реалистичная и должна рассматриваться при анализе», — добавил глава региона.
Он также пояснил, что третья версия связана с сейсмической и вулканической активностью. Несмотря на то, что предположение маловероятно, оно пока сохраняется, отметил Солодов.
6 октября Солодов сообщил о повреждениях одного из ядовитых полигонов, которые он ранее называл возможной причиной загрязнения прибрежных вод. Он уточнил, что серьезных нарушений не обнаружено, и добавил, что, согласно результатам анализов, в воде у берегов Камчатки не выявлено опасной концентрации вредных веществ.
2 октября стало известно, что на берег Халактырского пляжа выбросило множество мертвой рыбы и морских животных, а серферы, заходившие в воду, жаловались на тошноту, ухудшение зрения и повышение температуры. Позднее мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Губернатор поручил региональному Минздраву дополнительно обследовать пострадавших серферов и пригрозил увольнениями в связи с произошедшим. Материалы дела передали в центральный аппарат Следственного комитета.
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Экология , Видео , Катастрофы , Владимир Солодов , Минздрав РФ , СКР , газета "Известия" , Камчатский Край
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