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Экологическая катастрофа на Камчатке: поиски источника загрязнения

РИА Новости Крым
1 час назад
На Камчатке расширили диапазон поиска источника загрязнения побережья. Об этом сообщила врио заместителя руководителя Дальневосточного регионального управления Росприроднадзор Оксана Снижко, отмечается на официальном сайте Камчатского края.
На Камчатке заявили о необъяснимости катастрофы
Фото: РИА Новости КрымРИА Новости Крым
"Визуально береговая полоса, водные объекты никаких признаков загрязнений не имеют. Ни разливов нефтепродуктов, ни каких-то отходов нами найдено не было. Мы продолжаем работать, вчера были отобраны пробы воды повторно на Халактырском пляже и в устьевой части реки Таенка. Мы расширяем свой диапазон поиска источника негативного воздействия на окружающую среду", — сказала Оксана Снижко.
Однако губернатор Камчатского края Владимир Солодов уточнил, что, если превышений по вредным веществам не выявлены, это не значит, что их нет.
"Мы впервые сталкиваемся с такой ситуацией, с таким типом загрязнения. Для начала нам нужно выяснить, что за загрязняющее вещество находится в воде, после чего будет понятно, как контрольным органам установить источник загрязнения, дальше уже ответственность будет наложена по линии правоохранительных структур", — сказал Солодов.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Авачинском заливе Камчаткского края произошло массовое загрязнение прибрежных вод Тихого океана. Зафиксирована смерть некоторых видом биологических ресурсов. В свою очередь, серфингисты после купания отмечали недомогание, ощущение пленки на глазах, сухость и отек голосовых связок.
Экология,Общество,Владимир Солодов,
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