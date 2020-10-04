На Камчатке заявили о необъяснимости катастрофы

На Камчатке расширили диапазон поиска источника загрязнения побережья. Об этом сообщила врио заместителя руководителя Дальневосточного регионального управления Росприроднадзор Оксана Снижко, отмечается на официальном сайте Камчатского края.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Авачинском заливе Камчаткского края произошло массовое загрязнение прибрежных вод Тихого океана. Зафиксирована смерть некоторых видом биологических ресурсов. В свою очередь, серфингисты после купания отмечали недомогание, ощущение пленки на глазах, сухость и отек голосовых связок.