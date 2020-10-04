Водолазы обнаружили мертвых животных на дне и у берегов бухт на Камчатке 

Видимого загрязнения воды в Авачинском заливе на Камчатке в настоящее время уже нет, но водолазы обнаружили скопления мертвых морских ежей и звезд на небольшой глубине. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил в воскресенье губернатор края Владимир Солодов

"Цвет воды нигде не отличается от нормального, пятен загрязнения нет. Также сделали облет квадрокоптером, он подтверждает эти выводы. Сегодня также водолазы опускались в Вилючинске, видели на глубине 4-5 метров скопления [мертвых] морских ежей и звезд, такая полоса идет. После нее море живое, утверждают они, там таких явлений нет. Все эти факты мы сейчас собираем воедино, чтобы общие выводы были сделаны относительно причин", — сказал губернатор на видеозаписи.

Он добавил, что в ряде бухт на берегу также обнаружены скопления мертвых морских обитателей. В одном месте на берег выброшено несколько осьминогов. "С причиной падежа морских животных будут разбираться ученые", — сказал Солодов.

Комментарий начальника Камчатгидромета

Начальник Камчатгидромета Вера Полякова в свою очередь заявила, что морских обитателей на берега вынес шторм, но погибли они в море.

"С 28 на 29 сентября на территорию Камчатки вышел циклон. В акватории Авачинской бухты и в прибрежных районах наблюдался ветер более 25 метров в секунду восточных направлений в сторону побережья. Вполне возможно, что сильное волнение на море, где волны доходили до шести метров, спровоцировало вынос на берег морских животных со дна Авачинской бухты. Здесь, вероятнее всего, это произошло по стечению обстоятельств: произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял все в сторону берега. Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма", — передает слова Поляковой пресс-служба правительства Камчатского края.

Как подчеркнула глава Камчатгидромета, сложившаяся на прошлой неделе ситуация свидетельствует о том, что загрязнение было в придонном слое. Именно поэтому первоначальные пробы, взятые специалистами ведомства, не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу.