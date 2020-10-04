Водолазы обнаружили мертвых животных на дне и у берегов бухт на Камчатке 

"Цвет воды нигде не отличается от нормального, пятен загрязнения нет. Также сделали облет квадрокоптером, он подтверждает эти выводы. Сегодня также водолазы опускались в Вилючинске, видели на глубине 4-5 метров скопления [мертвых] морских ежей и звезд, такая полоса идет. После нее море живое, утверждают они, там таких явлений нет. Все эти факты мы сейчас собираем воедино, чтобы общие выводы были сделаны относительно причин", — сказал губернатор на видеозаписи.
Комментарий начальника Камчатгидромета
"С 28 на 29 сентября на территорию Камчатки вышел циклон. В акватории Авачинской бухты и в прибрежных районах наблюдался ветер более 25 метров в секунду восточных направлений в сторону побережья. Вполне возможно, что сильное волнение на море, где волны доходили до шести метров, спровоцировало вынос на берег морских животных со дна Авачинской бухты. Здесь, вероятнее всего, это произошло по стечению обстоятельств: произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял все в сторону берега. Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма", — передает слова Поляковой пресс-служба правительства Камчатского края.