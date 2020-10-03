Минприроды прокомментировало загрязнение воды у побережья Камчатки

Ведомство сообщило, что следственные органы должны провести проверку по произошедшему факту. Экологи заверили, что со своей стороны ведут постоянный мониторинг состояния воды.

Предварительные пробы воды показали единичные превышения по нефтепродуктам и фенолам, по нефтепродуктам в 3,6 раза, по фенолам в 2,5 раза.