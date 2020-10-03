Минприроды прокомментировало загрязнение воды у побережья Камчатки

«Росприроднадзор проводит рейды и производит отбор проб как в океане, так и в прилегающих водных объектах. О лабораторных результатах будет сообщено незамедлительно», - говорится в сообщении.
«По состоянию на 3 октября мертвых морских животных на Халактырском пляже нет, вода нормального цвета и запаха. При этом в некоторых бухтах, в частности в бухте «Малая Лагерная» действительно на берегу обнаружены выброшенные штормом морские животные. Пробы воды были взяты на Халактырском пляже, бухтах: Большая и Малая Лагерные и Бабья. Они отправлены на расширенный биохимический анализ», - заявили чиновники Камчатки.
«Это ненормальная ситуация, но вместе с тем, данные превышения не могли привести к тяжелым экологическим последствиям»,- сказал врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.