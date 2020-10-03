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Минприроды прокомментировало загрязнение воды у побережья Камчатки

Майк Габриелян
1 час назад
Минприроды России прокомментировало ситуацию на Камчатке после сообщений в соцсетях об экологической катастрофе.
Минприроды прокомментировало загрязнение воды у побережья Камчатки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ведомство сообщило, что следственные органы должны провести проверку по произошедшему факту. Экологи заверили, что со своей стороны ведут постоянный мониторинг состояния воды.
«Росприроднадзор проводит рейды и производит отбор проб как в океане, так и в прилегающих водных объектах. О лабораторных результатах будет сообщено незамедлительно», - говорится в сообщении.
Ранее специалисты регионального министерства экологии совместно с сотрудниками МЧС и Росприроднадзора выехали на Халактырский пляж. На квадроциклах и с помощью беспилотников они обследовали прибрежную линию.
«По состоянию на 3 октября мертвых морских животных на Халактырском пляже нет, вода нормального цвета и запаха. При этом в некоторых бухтах, в частности в бухте «Малая Лагерная» действительно на берегу обнаружены выброшенные штормом морские животные. Пробы воды были взяты на Халактырском пляже, бухтах: Большая и Малая Лагерные и Бабья. Они отправлены на расширенный биохимический анализ», - заявили чиновники Камчатки.
Предварительные пробы воды показали единичные превышения по нефтепродуктам и фенолам, по нефтепродуктам в 3,6 раза, по фенолам в 2,5 раза.
«Это ненормальная ситуация, но вместе с тем, данные превышения не могли привести к тяжелым экологическим последствиям»,- сказал врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в интернете опубликовали видео последствий разлива нефти на Камчатке. На снимках — мертвые осьминоги и морские ежи. Кроме того, серферы, тренировавшиеся на Камчатке, сообщили о проблемах со зрением после пребывания на Халактырском пляже.
Экология,Общество,Минприроды,МЧС,Россия,
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