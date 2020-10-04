Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Четверть тонны проб с побережья Камчатки отправлены в Москву 

News.ru и ещё 36 1 час назад
Четверть тонны проб с побережья Камчатки отправлены в Москву
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Образцы воды, песка и погибших животных направлены с загрязнённого побережья Камчатки самолётом в научные центры столицы.
В общей сложности в российские центры токсикологии, химии и биологии поступят 250 килограммов груза. Пробы собраны с поверхности воды, из глубины и с береговой полосы в районе Халактырского пляжа, в бухтах Малая и Большая Лагерная, в акватории Авачинской бухты, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сначала нужно определить загрязняющее вещество, после этого будем выдвигать версии. По итогам исследования будем делать выводы. С таким загрязнением мы ещё не сталкивались, — подчеркнул губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Власти края также настоятельно рекомендуют всем людям, находящимся или находившимся в районе загрязнения обращаться в краевую больницу в случае ухудшения самочувствия.
Сопровождает груз в столицу вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая.
Как писал NEWS.ru ранее, губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил увольнениями косвенно связанным с загрязнением воды в акватории Тихого океана чиновникам региона. Он также подчеркнул, что в целом сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что на уровне Камчатского края и России нет системы мониторинга неблагоприятных экологических последствий.
News.ru: последние новости
Экологи предложили из космоса оценить масштаб загрязнения на Камчатке Экологи предложили из космоса оценить масштаб загрязнения на Камчатке Счётная плата заявила о неблагополучной обстановке с мусором в России Счётная плата заявила о неблагополучной обстановке с мусором в России Продажи «Звёздочки» и противовирусных средств резко взлетели в России Продажи «Звёздочки» и противовирусных средств резко взлетели в России
Комментарии 2
Экология , Другое , Происшествия , Ирина Яровая , Владимир Солодов , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта вероятная причина катастрофы на Камчатке
Раскрыта вероятная причина катастрофы на Камчатке
«Не нагнетайте»: Кадыров об убийстве крымчанина
«Не нагнетайте»: Кадыров об убийстве крымчанина
Ученый рассказал, кто не может быть переносчиком COVID
Ученый рассказал, кто не может быть переносчиком COVID
50 раненых: ЧП в Подмосковье вызвало вопросы у следователей
50 раненых: ЧП в Подмосковье вызвало вопросы у следователей
Видео
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
00:12
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
00:18
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
Опубликовано видео с уничтожением армянской техники Закавказье
01:39
Опубликовано видео с уничтожением армянской техники Закавказье
Опубликовало видео «совершенно чистого» Халактырского пляжа
00:24
Опубликовало видео «совершенно чистого» Халактырского пляжа
Опубликовано видео последствий крупного пожара под Воронежем
00:28
Опубликовано видео последствий крупного пожара под Воронежем
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
01:06
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
Происшествия Шоу-бизнес
Порошенко госпитализирован
02:32
Порошенко госпитализирован
В мире
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
00:13
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
Армия
Тесака похоронили в белом гробу
01:29
Тесака похоронили в белом гробу
Происшествия
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
00:40
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение