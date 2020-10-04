Четверть тонны проб с побережья Камчатки отправлены в Москву 

Образцы воды, песка и погибших животных направлены с загрязнённого побережья Камчатки самолётом в научные центры столицы.

В общей сложности в российские центры токсикологии, химии и биологии поступят 250 килограммов груза. Пробы собраны с поверхности воды, из глубины и с береговой полосы в районе Халактырского пляжа, в бухтах Малая и Большая Лагерная, в акватории Авачинской бухты, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сначала нужно определить загрязняющее вещество, после этого будем выдвигать версии. По итогам исследования будем делать выводы. С таким загрязнением мы ещё не сталкивались, — подчеркнул губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Власти края также настоятельно рекомендуют всем людям, находящимся или находившимся в районе загрязнения обращаться в краевую больницу в случае ухудшения самочувствия.

Как писал NEWS.ru ранее, губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил увольнениями косвенно связанным с загрязнением воды в акватории Тихого океана чиновникам региона. Он также подчеркнул, что в целом сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что на уровне Камчатского края и России нет системы мониторинга неблагоприятных экологических последствий.