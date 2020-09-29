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Счетная палата России назвала «мусорную реформу» безуспешной 

ИА Regnum 9 минут назад
Критическое положение: РФ на грани мусорного коллапса
Фото: ТАСС
Ситуация в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в России осталась неблагополучной, а затеянная реформа — безуспешной, говорится в выпущенном 28 сентября отчёте Счётной палаты РФ «Анализ выполнения мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность РФ, в части ликвидации объектов накопленного вреда и формирования комплексной системы обращения с ТКО».
В соответствии с документом, за 2019 год в России появилось 65 млн тонн ТКО, или по 450 кг на человека. Такое положение дел в ведомстве считают критическим, поскольку при существующих темпах накопления отходов место для мусора на полигонах в 32 субъектах РФ закончится до 2024 года, а в 17 из них — ещё до 2022 года.
Последнее, в частности, касается Магаданской области, Бурятии, Забайкальского края, Еврейской автономной области, Краснодарского края.
Отмечается также, что Россия так и не перешла к мировой практике захоронения отходов, и сегодня более 90% ТКО направляется на полигоны и свалки.
Виновными в безуспешности «мусорной реформы» Счётная палата назвала федеральные и региональные власти, в частности министерство природных ресурсов и экологии России, которое не обеспечило своевременное принятие нормативных правовых актов, а регионы, соответственно, не смогли воспользоваться ими для решения вопросов.
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Экология , Политика , Счетная палата , Минприроды
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