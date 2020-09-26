Уровень воды в Байкале стабилизировался 

"На Иркутской ГЭС нет, конечно (не планируется повышать объём сброса). Там, вы прекрасно знаете, повысился уровень Байкала на 9 сантиметров, но он сейчас уже стабилизировался и третий день не растёт. Ситуация на постоянном контроле", — сказал Кириллов журналистам.