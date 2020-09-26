Федеральное агентство водных ресурсов не планирует увеличивать сброс воды на Иркутской ГЭС, так как уровень воды в Байкале стабилизировался, сообщил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в субботу.
Минприроды Бурятии в пятницу сообщало, что вода в Байкале прибывает примерно на сантиметр в день, уже видны негативные последствия. В правительстве региона со ссылкой на директора Байкальского института природопользования Ендона Гармаева сообщили, что это грозит отразиться на качестве байкальской воды в связи с нарушением водообмена в дельте реки Селенга, играющей ключевую роль в механизмах самоочищения байкальских вод.
"На Иркутской ГЭС нет, конечно (не планируется повышать объём сброса). Там, вы прекрасно знаете, повысился уровень Байкала на 9 сантиметров, но он сейчас уже стабилизировался и третий день не растёт. Ситуация на постоянном контроле", — сказал Кириллов журналистам.
По его словам, прежде всего, это связано с безопасностью жителей Иркутска.
"Установленный режим работы гидроузла — 2700 метров в секунду, и повышать его мы не планируем, поскольку не так давно были обильные осадки, в том числе в городской черте Иркутска… Поэтому, безусловно, для быстрого схода воды и чтобы… не приводить к затоплению города Иркутска, увеличения сброса пока не планируется", — пояснил глава ведомства.
Кириллов добавил, что существующий уровень воды в Байкале продержится ещё примерно три недели, а дальше он войдёт в установленный диапазон.