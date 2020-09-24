Льды в Арктике стали тоньше 

Толщина арктических морских льдов за последние 60 лет сократилась на две трети, и теперь больше половины ледяной шапки представляет из себя сезонный или однолетний лед. Об этом говорится в докладе Росгидромета о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в России

Кроме того, по данным метеорологов, с 1979 года общая площадь льда в Арктике сократилась в последнее десятилетие сократилась сильнее всего — на 12,9 процента. «Теперь 70 процентов морской ледяной шапки состоит из сезонного льда или льда, который образуется и тает в течение одного года», — говорится в тексте доклада.

22 сентября официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нуллис заявила, что площадь морского льда в Арктике, служащая индикатором глобального изменения климата, достигла годового минимума. По ее словам, 15 сентября этот показатель составил 3,74 миллиона квадратных километров по данным национального центра данных по снегу и льду США и 3,8 миллиона — по версии Бременского университета.