Сибирь разрывает от взрывов

Москва — Это природное явление ученые впервые наблюдали шесть лет назад. Сегодня оно происходит в Сибири с пугающей частотой. Земля неожиданно и с огромной силой взрывается, оставляя кратеры глубиной до 30 метров.

Когда московский геолог из Сколковского института науки и технологий Евгений Чувилин приехал этим летом на место последнего взрыва, которое назвали кратер № 17, оно произвело на него большое впечатление.

Дно ямы скрывалось в темноте, а сама она была окружена плоской как стол и однообразной тундрой. По словам Чувилина, когда он стоял и смотрел внутрь кратера, с его стенок время от времени отслаивались куски земли и льда, падая вниз.

«Кратер издавал звуки. Он был как живой», — сказал Чувилин.

Вначале это казалось загадкой, но ученые быстро установили, что провалы на Крайнем Севере Западной Сибири появляются из-за подземного газа, а череда взрывов в последние годы может быть связана с глобальным потеплением, сказал Чувилин.

Первый провал был обнаружен в 2014 году. С тех пор российские геологи нашли еще 16 таких кратеров на полуострове Ямал и Гыданском полуострове, которые похожи на два кривых пальца, вдающихся в Северный Ледовитый океан.

По словам Чувилина, природа таких взрывов до конца не выяснена. Но скорее всего, это связано с геологическим строением данного региона, поскольку в других местах Сибири, а также в зонах вечной мерзлоты в Канаде и на Аляске , которые тоже испытывают на себе последствия глобального потепления, такие провалы не возникают.

Взрывы происходят под небольшими холмами и пригорками в тундре, где под землей скапливается газ, образующийся в результате разложения органических веществ. Находясь под слоем льда в окружении вечной мерзлоты, газ создает давление, под воздействием которого вздувается почва. Взрыв происходит тогда, когда усиливается давление или оттаивает слой льда, который внезапно ломается.

Откуда берется газ — это вопрос спорный, говорит Чувилин, являющийся одним из ведущих российских экспертов по вечной мерзлоте. Так называют беспорядочно перемешанный в условиях низких температур слой почвы, льда и доисторических растений, среди которых время от времени обнаруживаются замерзшие мамонты. Этот слой покрывает 67% поверхности суши в России. В некоторых местах вечная мерзлота также находится и на дне Северного Ледовитого океана.

«В России накоплен богатый опыт в изучении вечной мерзлоты», — рассказывает Чувилин, который учился на кафедре мерзлотоведения Московского государственного университета (до 1986 года, сейчас кафедра геокриологии — прим. ред.). Это один из немногих вузов в мире, где имеется такая специальность.

В этом заполярном холодильнике вода вымывает из берегов рек куски и даже целые туши замерзших мамонтов, овцебыков, шерстистых носорогов и прочих древних животных. Однако Чувилин рассказал, что в мерзлой почве, которая выбрасывается наверх взрывами, никаких останков животных он не обнаружил.

Пласт вечной мерзлоты обычно имеет глубину несколько сотен метров, однако в некоторых районах Сибири она уходит вниз на полтора с лишним километра. Та часть, которая находится возле поверхности, известна как активный слой, и она тает каждое лето.

Сейчас летом становится все теплее, и активный слой углубляется. Не исключено, что из-за этого тает и ослабевает лед, покрывающий газовые месторождения.

Как объясняет Чувилин, вызывающие взрывы газы могли накапливать свое давление на протяжении десятков и сотен тысяч лет, потому что органическая составляющая вечной мерзлоты сначала разлагалась, а потом замерзала.

Есть и другая возможность. Метан, скапливающийся в более глубоких слоях вечной мерзлоты и находящийся там в кристаллической форме, известен как гидрат метана. По мере таяния почвы из-за глобального потепления он возвращается в газообразное состояние. Согласно этой теории, взрывы в газовых карманах происходят не из-за таяния поверхности, а по причине усиления давления.

«Он взрывается как бутылка с шампанским», — говорит Чувилин.

Последний взрыв, в результате которого на Ямале образовался кратер № 17, был одним из самых драматичных. Неподалеку от места извержения находился оленевод, который слышал звук, но не пострадал. Спустя месяц в августе на место взрыва на вертолете прилетела научная экспедиция. Она измерила глубину провала, которая составила как минимум 30 метров.

Российское правительство всячески способствует добыче нефти, газа и полезных ископаемых в Заполярье, однако этот район до сих пор слабо заселен, и взрывы не представляют особой опасности для людей, говорит Чувилин.

Местные оленеводы рассказывали о таких взрывах и до 2014 года, однако советские, а после них российские ученые в то время не зафиксировали ни одного такого случая. Вероятно, до недавнего времени это случалось крайне редко. Глобальное потепление нагревает Арктику быстрее других регионов Земли.

«Вечная мерзлота на самом деле не очень-то вечная, и никогда вечной не была», — говорит Чувилин.

За год-два после взрыва образовавшийся провал заполняется водой и становится похожим на маленькое озеро, не вызывая никаких подозрений.