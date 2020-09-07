В Баренцевом море снизилась техногенная радиоактивность

В Баренцевом море зафиксировали снижение уровня техногенной радиоактивности в донных отложениях по сравнению с 1990-2000 годами. Об этом сообщил заведующий лабораторией Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА, Архангельск) Евгений Яковлев, передает ТАСС.

Яковлев объяснил, что снижение связно с распадом техногенных изотопов, и их естественным распадом. В частности, речь идет об изотопе цезия-137. Исследователи изучили сотни проб морских вод, донных осадков, прибрежных поч и растительности, они не обнаружили новых поступлений техногенных радионуклидов и влияния захороненных в арктических морях радиоактивных отходов. Они появились там в середине 1950-начале 1990-х годов и связаны с использованием военного и гражданского атомного флота.

При этом радиоактивные вещества могут накапливаться в морской воде и грунте, а изменение климата усиливает их поступление в арктические моря. Например, из-за таяния ледников в воду выходят радионуклиды, выпавшие туда после ядерных испытаний, и «законсервировались» в них, пояснил Яковлев. Он добавил, что глобальное потепление тоже может сказаться на повышении техногенной радиоактивности в будущем, и ситуацию нужно постоянно отслеживать. Ученый отметил, что если на шельфе ведется добыча полезных ископаемых, в воде высокий уровень радионуклидов, что тоже сказывается на составе осадков, но в Баренцевом море это пока не происходит.