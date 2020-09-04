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Трамп призвал Россию, Германию и Китай защищать окружающую среду 

ТАСС 23 минуты назад
Президент США Дональд Трамп призвал в четверг Россию, Германию, Индию и Китай принимать меры по защите окружающей среды, несмотря на то, что это дорого. Он выступил с такими словами перед своими сторонниками в штате Пенсильвания. Выступление транслировалось американскими новостными телеканалами.

"Я настоящий защитник окружающей среды. Но вы должны понимать, когда мы делаем что-то, а они — нет, и мы [занимаемся защитой окружающей среды], и это очень дорого, а они этого не делают. У нас есть эта огромная планета, и Китай, Индия, Россия, Германия — все эти места дымятся. Мы прекрасно делаем свою работу, они тоже должны это делать", — сказал американский лидер, выступив при этом против запрета пластиковых трубочек.

Администрация Трампа подверглась резкой критике со стороны бывших сотрудников Агентства по охране окружающей среды, а также многих экологов за отмену в последние годы некоторых мер по защите окружающей среды. Так, в прошлом месяце власти отменили правило, касающееся сточных вод с угольных электростанций, что, по мнению критиков данного решения, приведет к попаданию ртути, мышьяка и других опасных веществ в реки.
Правительство США также отменило требования к повышению эффективности потребления топлива, введенные при 44-м президенте Бараке Обаме. Данные стандарты обязывали автомобилестроительный сектор производить машины, которые более экономно расходуют бензин. Нынешняя администрация считает, что отмена требований позволит компаниям производить более дешевые автомобили.
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Экология , Видео , В мире , США , Барак Обама , Дональд Трамп , Германия , Китай
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