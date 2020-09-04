"Я настоящий защитник окружающей среды. Но вы должны понимать, когда мы делаем что-то, а они — нет, и мы [занимаемся защитой окружающей среды], и это очень дорого, а они этого не делают. У нас есть эта огромная планета, и Китай, Индия, Россия, Германия — все эти места дымятся. Мы прекрасно делаем свою работу, они тоже должны это делать", — сказал американский лидер, выступив при этом против запрета пластиковых трубочек.