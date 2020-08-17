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Украинцы превратили свои «Мальдивы» в свалку 

Украина.ру 1 час назад
Украинцы превратили свои «Мальдивы» в свалку
Фото: facebook/Вольногорск Online
Уникальный уголок природы «Вольногорские Мальдивы» в Днепропетровской области Украины за короткое время оказался на грани экологической катастрофы из-за переизбытка мусора, который оставляют после себя отдыхающие. Об этом 17 августа сообщает местное издание «Наше місто».
Отмечается, что из-за карантина этим летом «Вольногорские Мальдивы» стали особенно популярным туристическим объектом. На белоснежные пляжи к голубой воде приезжают отдохнуть не только местные жители, но и туристы со всей Украины.
Поскольку это место не причислено к «официальным» зонам отдыха, здесь нет никакой инфраструктуры — туалетов, мусорных баков и других атрибутов цивилизованного отдыха. Местные волонтеры пытаются проводить уборку, но усилиями нескольких десятков человек не справиться с мусором, который оставляют после себя тысячи туристов.

«Пейзажи конечно замечательные, водичка чистая, но вот отходы жизнедеятельности человечества сразу неприятно бросились в глаза и испортили всю картинку… Я не знаю к какой территориальной громаде относится данная территория, но с этим реально надо что-то делать, иначе, скоро окрестности превратятся в огромную мусорную свалку!», — рассказала одна из отдыхающих.

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Экология , В мире
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