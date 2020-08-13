Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый температурный рекорд зафиксирован в Арктике 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Новый температурный рекорд зафиксирован в Арктике
Фото: Jacques Descloitres/NASA/GSFC/wikipedia.com
Сотрудники российской станции «Ледовая база „Мыс Баранова“ на архипелаге Северная Земля зафиксировали новый температурный рекорд за последние семь лет. Воздух прогрелся до +17,8 градусов Цельсия.
Об этом сообщает государственный научный центр „Арктический и антарктический научно-исследовательский институт“.
Там уточнили, что температурный максимум зафиксирован за период наблюдений с 6 по 12 августа. Минимальная температура за этот отрезок времени составила минус 1,2 градуса Цельсия, а средний показатель — 2,7 градуса тепла.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в период с 30 июля по 5 августа. Тогда столбик термометра поднялся до +17,1 градуса Цельсия.
Как ранее писал NEWS.ru, американские и канадские учёные выяснили, что к 2100 году большинство субпопуляций белого медведя в Арктике окажутся под угрозой исчезновения. Причина — глобальное потепление, приводящее к таянию морского льда.
Видео дня. После развода Муциниеце получает один удар за другим
News.ru: последние новости
В РЖД рассказали о судьбе леса при расширении БАМа на Байкале В РЖД рассказали о судьбе леса при расширении БАМа на Байкале Кусто предупредил об исчезновении пингвинов из-за потепления в Антарктиде Кусто предупредил об исчезновении пингвинов из-за потепления в Антарктиде В водоёмах Таймыра обнаружили превышение уровня концентрации нефтепродуктов В водоёмах Таймыра обнаружили превышение уровня концентрации нефтепродуктов
Экология , Наука , Наука и техника , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина направила Белоруссии две ноты
Украина направила Белоруссии две ноты
Белорусы оскверняют государство: как ответит Лукашенко?
Белорусы оскверняют государство: как ответит Лукашенко?
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
Назван срок действия российской вакцины от COVID-19
Назван срок действия российской вакцины от COVID-19
Видео
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
03:09
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
В мире
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
00:45
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
Происшествия
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
01:10
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение