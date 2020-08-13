Новый температурный рекорд зафиксирован в Арктике 

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Сотрудники российской станции «Ледовая база „Мыс Баранова“ на архипелаге Северная Земля зафиксировали новый температурный рекорд за последние семь лет. Воздух прогрелся до +17,8 градусов Цельсия.

Об этом сообщает государственный научный центр „Арктический и антарктический научно-исследовательский институт“.

Там уточнили, что температурный максимум зафиксирован за период наблюдений с 6 по 12 августа. Минимальная температура за этот отрезок времени составила минус 1,2 градуса Цельсия, а средний показатель — 2,7 градуса тепла.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в период с 30 июля по 5 августа. Тогда столбик термометра поднялся до +17,1 градуса Цельсия.

Как ранее писал NEWS.ru, американские и канадские учёные выяснили, что к 2100 году большинство субпопуляций белого медведя в Арктике окажутся под угрозой исчезновения. Причина — глобальное потепление, приводящее к таянию морского льда.