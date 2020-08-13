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В РЖД рассказали о судьбе леса при расширении БАМа на Байкале 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
В РЖД рассказали о судьбе леса на Байкале
Фото: News.ru
Сплошных вырубок леса в Центральной экологической зоне Байкала при расширении пропускной способности на Байкальско-Амурской магистрали (БАМ) не будет, сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Соответствующее заявление руководство Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД) сделало в ходе рабочего совещания с органами прокуратуры в Северобайкальске. Заместитель главного инженера ВСЖД по региону Александр Иванов заверил, что в настоящее время потребность в проведении сплошных рубок лесов в этой зоне отсутствует.

По предварительным данным, вырубка лесов потребуется только для размещения высоковольтной линии электроснабжения, — уточнили в прокуратуре.

Участники встречи договорились о дальнейшей совместной работе и обмене сведениями для того, чтобы исключить нарушения экологических норм при расширении БАМа. Также планируется провести совещание с представителями электросетевого хозяйства и заинтересованными органами по вопросу проведения рубок.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что вопрос взят на особый контроль, передаёт ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что в ряде регионов России лес исчезает быстрее, чем его успевают восстанавливать. Причём в некоторых из них это происходит наиболее медленно.
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Комментарии
Экология , Общество , Александр Иванов , Генпрокуратура РФ , РЖД , ИТАР-ТАСС , Северобайкальск
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