Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учёные предупредили о крахе человеческой цивилизации в ближайшее время 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Предсказан скорый крах человеческой цивилизации
Фото: depositphotos.com
Вырубка лесов в прежнем темпе может привести к тому, что через 40 лет вероятность выживания человечества на планете снизится до 10%. К такому выводу пришли учёные из Чили и Великобритании.
Результаты исследования представлены в журнале Scientific Reports. В ходе него специалисты изучили данные об уничтожении лесов за последние десятилетия. Как выяснилось, если темпы вырубки не будут снижены, лесные массивы на Земле исчезнут в течение 100–200 лет.
По словам учёных, исчезновение леса начнёт сказываться на жизни человечества «задолго до того, как будет срублено последнее дерево». Крах приблизят увеличение углекислого газа в атмосфере и нарушения круговорота воды — а следовательно, и нарушение потребления ресурсов человеком.
Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Университетского колледжа Лондона назвали основные причины развития деменции у пожилых людей, а также рассказали о способах профилактики этого заболевания.
Видео дня. В Костополе подрались кандидаты на пост мэра
News.ru: последние новости
Воробьёв назвал дату закрытия последних свалок Подмосковья Воробьёв назвал дату закрытия последних свалок Подмосковья В США предупредили о повторении катастрофы в Норильске В США предупредили о повторении катастрофы в Норильске Власти Одессы заявили о чрезвычайности ситуации с затонувшим танкером Власти Одессы заявили о чрезвычайности ситуации с затонувшим танкером
Комментарии 15
Экология , Общество , Великобритания , Чили
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Украина отказалась от автоматов Калашникова
Украина отказалась от автоматов Калашникова
Little Big стала рекордсменом «Евровидения»
Little Big стала рекордсменом «Евровидения»
Видео
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
00:11
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
Происшествия
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
00:23
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
03:54
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Общество
В московском парке встало колесо обозрения
00:13
В московском парке встало колесо обозрения
Происшествия
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
00:40
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
00:31
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
01:30
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
Происшествия Другое
Охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже и попал на видео
00:11
Охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже и попал на видео
Опубликовано видео с места аварии на МКАД
00:36
Опубликовано видео с места аварии на МКАД
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение