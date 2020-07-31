Путин нашел решение проблем Байкала

Байкалу снова грозит опасность, причем сразу с двух сторон. Бывший химзавод из Усолья вот-вот отравит озеро миллионами тонн ртути и хлора, а планы по модернизации железной дороги оказались чреваты сплошной вырубкой леса вдоль берега. Обе проблемы оказались на повестке совещания, проведенного Путиным по инициативе главы Иркутской области Кобзева. Устранение экологической угрозы Путин взял под личный контроль.

Главным пунктом повестки стала ситуация в иркутском городе Усолье-Сибирский. Как отметил Путин, груз экологических проблем накапливался в городе с 1930-х годов.

«На этой территории работало крупное химическое предприятие, и сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии. Если по-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда, более того, эту проблему, вместо того, чтобы решать, по существу фактически замалчивали», — посетовал глава государства.

Напомним, Усолье-Сибирское — один из старейших городов в Приангарье с населением в 76 тыс. человек. Он входит в список городов России с самым загрязненным воздухом. Завод «Усольехимпроме» с 1936 года был крупнейшим за Уралом предприятием химической промышленности. Месторождением каменной соли обеспечивало завод сырьем. В 1990-е годы ситуация с эко-безопасностью резко ухудшилась, отходы производства начали затаривать в различные емкости и размещать их по периметру предприятия. Кроме того, отходы производства попросту сливали в глубинные скважины, образовавшиеся при добыче соли. В 2010 году предприятие разорилось.

По словам Кобзева, промплощадка составляла более 600 гектаров. Но после остановки производства значительная часть отходов была помещена в подземные резервуары и оставлена. Теперь вся почва и подземные воды вокруг пропитались опасными химикатами. Ранее Росатом совместно с МЧС и Росприроднадзором провел обследование, которое доказывает, что территория экологического бедствия загрязнена ртутью, соединениями хлора и другими опасными веществами. Общий размер загрязненной территории — около 16 кв. км, накоплено около 2 млн тонн промышленных отходов.

Глава государства сообщил, что Минобороны готово работать в Усолье-Сибирском для ликвидации экологического загрязнения. При этом полномочия единственного поставщика по всем работам по ликвидации экологических проблем, по распоряжению Путина, переданы Росатому.

Зампред Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов уже после совещания сказал газете ВЗГЛЯД, что возникла «непосредственная угроза попадания загрязняющих веществ в Ангару».

«А это связка с Байкалом, это угроза Иркутску. Есть опасность не только для природы, но и для людей»,

— сказал он. Тот факт, что очистить Усолье-Сибирское поручено именно атомщикам эксперта не удивляет, ведь еще несколько лет назад Росатом создал дочернее предприятие, которому в рамках нацпроекта «Экология» уже поручили устранять проблемы, связанные химическими отходами, в частности, ртутью. Росатом, по словам Расулмухамедова, собрал компетентную команду, у него появились технологии, которые могут быть успешно применены. Более того, дочернее предприятие Росатома «за очень короткий срок развернуло достаточно большой объем работ по рекультивации свалки в Челябинске».

Иркутский эколог Денис Букалов считает, что сложность заключается в плохой изученности подземных хранилищ Усолья специалистами. «На сегодня даже многим специалистам полностью неизвестно, что там находится», — сказал Букалов газете ВЗГЛЯД. Эколог приветствовал тот факт, что проблему взял под личный контроль Путин. «Раньше на уровне руководителей региона тоже говорилось, что экологические вопросы будут решаться, но все это стопорилось. Но раз об этом заявил сам президент, то я надеюсь, что произойдут положительные сдвиги», — сказал Букалов.

Когда в конце прошлого года врио губернатора Иркутской области стал Кобзева, работавший до этого замглавы МЧС России, то в первом своем выступлении он поднял проблему «Усольехимпрома», назвав площадку «экологической бомбой замедленного действия, сообщала „Комсомольская правда— Иркутск“. После этого решение проблемы сдвинулось с мертвой точки.

По итогам совещания Путин поручил правительству в течение трех месяцев утвердить план мероприятий по устранению загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском. Президент также велел Минздраву обеспечить оказание медпомощи работникам организаций, осуществляющих работы по устранению загрязнения окружающей среды.

Вечером в четверг председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту нарушения правил обращения и хранения опасных отходов в Усолье-Сибирском, передал ТАСС. Глава СК потребовал в рамках проверки установить причастных к произошедшему, а также определить ущерб окружающей среде.

На совещании у Путина также зашла речь о защите берегов Байкала. Кобзев призвал не допустить массовых вырубок леса у озера. Врио напомнил об одобренной на прошлой неделе Советом Федерации поправке к закону „Об охране озера Байкал“, допускающую сплошные рубки на землях лесного фонда.

»Эта норма вызвала значительный общественный резонанс и обеспокоенность жителей Иркутской области. Мы прекрасно понимаем важность вопросов экономического развития страны в целом и транспортной инфраструктуры в частности, — заявил Кобзев. «Однако мы не можем игнорировать и необходимость соблюдения баланса экономических и экологических интересов, особенно в вопросах, касающихся озера Байкал», — добавил он.

Развитие инфораструктуры РЖД могло повредить экологии Иркутской области, а на Байкал приезжают люди со всей страны. И Кобзев показал себя защитником природы края, обратившись по данному вопросу к президенту, заявила газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына.

Кобзев выступил за то, чтобы детально изучить этот вопрос, отметила политолог. «Он попросил Владимира Путина дать поручение РЖД совместно с властями Иркутской области, научным и экологическим сообществом подготовить дополнительные предложения о том, как реализовать законопроект, не навредив при этом экосистеме Байкала. Президент поддержал эту просьбу», — подчеркнула Кислицына.