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Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты 

РИА Новости и ещё 2 47 минут назад
Отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
Фото: РИА Новости
Карантин, введенный в различных странах в связи с COVID-19, привел к резкому снижению выбросов парниковых газов на 5%, однако использованные маски, защитные перчатки и бутылки из-под дезинфицирующей жидкости усилили загрязнение пластиком окружающей среды, говорится в докладе, опубликованном в понедельник Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Загрязнение пластмассой было одной из самых больших угроз нашей планете еще до вспышки коронавируса. Внезапный бум в ежедневном использовании определенных продуктов для обеспечения безопасности людей и борьбы с болезнью значительно ухудшает ситуацию", — заявила директор по международной торговле ЮНКТАД Памела Кок-Хамильтон.

По данным консалтинговой компании Grand View Research, мировые продажи только одноразовых масок для лица увеличились с 800 миллионов долларов в 2019 году до 166 миллиардов долларов в 2020 году. Социальное дистанцирование также привело к увеличению доставок на дом товаров и продуктов, завернутых в пластиковую упаковку.
По оценкам ЮНКТАД, около 75% пластика от пандемии коронавируса, скорее всего, станут отходами, засоряющими свалки и моря. При этом негативное побочное воздействие пластмассовых отходов, например, на рыбный промысел, туризм и морской транспорт, по оценкам Программы ООН по окружающей среде, составляет 40 миллиардов долларов в год.
В этой связи ЮНКТАД призывает правительства отказываться от использования пластика или переходить на нетоксичные и биоразлагаемые заменители пластмасс, такие как стекло, керамика, природные волокна, бумага, картон, рисовая шелуха, натуральный каучук и животные белки. Это также будет способствовать созданию новых рабочих мест, в частности, в развивающихся странах, так как они являются ключевыми поставщиками многих заменителей пластмасс. Растущий глобальный спрос может создать для них новые, более экологичные торговые и инвестиционные возможности.
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Экология , В мире , Общество , ООН
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