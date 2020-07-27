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Шесть морей «зацвели» в России в конце июля 

ТАСС 28 минут назад
Шесть морей «зацвели» в России в конце июля
Фото: ТАСС
Зафиксировано необычное цветение воды в морях Северного Ледовитого океана, омывающих берега России. Из-за раннего таяния льда в них появилось большое количество фитопланктона, который защищает планету от глобального потепления, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Россию омывают шесть морей Северного Ледовитого океана: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское.
"Дело в том, что моря Северного Ледовитого океана, прилегающие к территории нашей страны, рано освободилась от льда. Сейчас там его мало, солнечные лучи проникают в поверхность морей, и начинается процесс их поглощения живыми существами. Таким образом, появляется фитопланктон. Моря сейчас, если смотреть на спутниковые карты, будто зацвели. Это явное указание, что планктона очень много. И это необычно в конце июля", — сообщил он.
По словам Вильфанда, это явление является положительным, так как фитопланктон способствует увеличению количества рыбы и поглощает углекислый газ, который способствует глобальному потеплению.
"Если много планктона, значит и рыбы много, поэтому они [моря] станут более рыбопромысловыми. Второе — планктон поглощает углекислый газ, главный парниковый газ. Это, получается, такой некий элемент защиты от глобального потепления. Факт удивительный, что в конце июля моря Северного Ледовитого океана зацвели", — отметил метеоролог.
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Экология , Наука и техника , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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