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Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером признали чрезвычайной 

RT на русском и ещё 5 27 минут назад
Под Одессой ввели режим ЧС из-за танкера «Делфи»
Фото: РИА Новости
Глава Одесской области Максим Куцый заявил, что региональные власти признали ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» чрезвычайной.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост чиновника на его странице в Facebook.
«Сегодня провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по затонувшему танкеру «Делфи». Главное — ситуация признана как чрезвычайная, местного уровня», — указал Куцый.
По его словам, теперь, согласно закону, это должна утвердить экспертная комиссия ГСЧС Украины.
«После этого процесс ликвидации танкера окончательно перейдёт исключительно к государству», — добавил он.
22 ноября 2019 года сообщалось, что танкер «Делфи», следовавший под флагом Молдавии, который ранее терпел бедствие недалеко от Одессы, сел на мель примерно в километре от пляжа «Дельфин».
19 июля 2020 года СМИ сообщили, что две попытки снять с мели и поставить на киль танкер у побережья Одессы оказались безуспешными.
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Экология , Происшествия , Новости регионов , Режим ЧС
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