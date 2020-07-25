В России учтут все биосферные полигоны 

Сведения о биосферных полигонах предлагают вносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть на одном из заседаний в сентябре.

Согласно действующему законодательству, в ЕГРН включаются сведения о границах зон с особыми условиями использования, особо охраняемых природных объектов, объектов культурного наследия, охотничьих угодий, лесничеств. Однако биосферный полигон — это особо охраняемая природная территория, которую могут присоединять к заповедникам для проведения научных исследований. Поэтому такие земли не относятся ни к особо охраняемым территориям, ни к зонам с особыми условиями использования.

Перечень земель последней категории закрыт, отмечает автор документа, глава думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев . Но из-за того, что биосферные полигоны не включаются в реестр, неясны их границы и допустимый режим использования их территорий. Законопроект предусматривает возможность внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о биосферных полигонах, а также порядок внесения указанных сведений.

В итоге из-за этого нет понимания об их границах, местоположении и режиме использования. То есть, при всей своей полезности, они «выпадают» из правового поля: нельзя вести их учёт и контролировать деятельность на этих территориях.

«Этот законопроект — очередной шаг к тому, чтобы все заповедные территории и особые природные зоны были учтены. И если этого не сделать, то невозможно будет определить, правильно ли используется заповедная земля. Документ нужен, чтобы на биосферных полигонах не возникали стройки жилья или другие непрофильные объекты», — заявил ранее «Парламентской газете» Николай Николаев.

Законопроект направлен на устранение этого правового пробела. Его принятие позволит сделать прозрачной, публичной и доступной информацию о таких полигонах и их использовании и охраны.