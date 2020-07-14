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«Кислотные реки» напугали жителей Урала 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 3 часа назад
«Кислотные реки» напугали жителей Урала
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Жители уральского села Левихо насторожил «кислотный» цвет воды в водоемах около медноколчеданных шахт, перенасыщенная марганцем вода попадает в дома людей.
Фото «кислотных рек» разместил на странице «Вконтакте» местный житель. По его словам, после закрытия рудника, шахты были затоплены. Под землей вода смешалась с медным колчеданом, в результате чего образовала смесь серной кислоты с большим количеством меди и других металлов.
«И все это вытекает наружу», — написал мужчина.
Он отметил, что для решения проблемы загрязнения природы была создана станция очистки шахтных вод, где должна была нейтрализовываться кислота.
«Но по факту жидкая смесь извести просто вливается в шахтные воды, которые текут в отстойник, а после в реку Тагил, из которой ведется водоснабжение поселка Левиха», — пояснил местный житель.
По факту возможных нарушений на территории бывшего Левихинского рудника начата проверка.
«Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по сообщению СМИ о возможных нарушениях природоохранного законодательства на территории бывшего Левихинского рудника. По предварительной информации, деятельность по нейтрализации кислых шахтных вод находится в компетенции государственного казенного учреждения «Уралмонацит». Из прошлых проверок объекта известно, что предприятие нейтрализует порядка 7 млрд кубометров шахтных вод», — передает слова пресс-секретаря ведомства Марины Канатовой ТАСС.
В ведомстве пояснили, что на кадрах с «кислотными реками» изображен пруд-осветитель — часть технологического процесса, в котором происходит гашение вод рудника известью. «Потом вода проходит дальнейшую фильтрацию, несколько степеней очистки, после чего попадает в реку Тагил. Мы проверяем, не нарушен ли технологический процесс», — пояснила Канатова. В прокуратуре добавили, что в начале 2020 года по обращению ведомства на деятельность ГКУ «Уралмонацит» было выделено 26 млн рублей.
Левихинский рудник, где добывалась медь, был закрыт в 2004 году.
Ранее на YouTube-канале «Норильчане» появилось видео, на котором запечатлен разлив воды красного цвета в производственной зоне предприятия.
В подписи к видео сообщается, что на территории Надеждинского металлургического завода в районе цеха производства элементарной серы якобы могла произойти утечка отходов производства.
В пресс-службе «Норникеля» сообщили, что разлившаяся оборотная вода на Надеждинском заводе в Норильске не вышла за пределы предприятия и стала красной уже на земле из-за отложений оксида железа.
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Экология , Общество , Генпрокуратура РФ , Норникель , ИТАР-ТАСС
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