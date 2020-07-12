Накажут за мусор: Нарушителям может грозить тюрьма

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За незаконные свалки предлагают ввести уголовную ответственность 

Ura.Ru и ещё 2 37 минут назад
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Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Уголовная ответственность должна наступать за любые незаконные свалки, считают депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга. Они предложили своим коллегам из Госдумы законопроект, который опирается на новую статью (ст.24) Конституции РФ о том, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду.
В пояснительной записке авторы законопроекта указывают, что в стране ежегодно образуется примерно 4 млрд тонн отходов производства и потребления. На данный момент УК предполагает ответственность за складирование только радиоактивных, бактериологических, химических веществ. Депутаты предлагают дополнить эту часть словами «утилизация, обезвреживание, размещение или иное обращение с отходами производства и потребления». Законопроект предлагает увеличить размеры штрафа по части 1 ст. 247 УК до 500 тысяч рублей и по части 2 — до 3 млн рублей, пишет РБК. Положение о наказании принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет авторы инициативы решили оставить без изменений.
Вопрос несанкционированных свалок актуален и для уральских регионов. Так, в ЯНАО на ликвидацию несанкционированных свалок в лесах власти выделяют десятки миллионов рублей, однако активисты продолжают жаловаться на экологическую обстановку. В ХМАО в дачном кооперативе «Рябинушка» недалеко от Сургута неизвестные устроили несанкционированный полигон ТБО и зарабатывали на утилизации мусора. Очевидцы рассказали, что даже использовалась спецтехника, чтобы закапывать и равнять все отходы. Вначале года жителям Екатеринбурга посоветовали сидеть дома из-за тлеющего несанкционированного полигона бытовых отходов. Незаконная свалка появилась на севере города пару лет назад — ежегодно едкие бытовые отходы поджигают.
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Экология , Политика , Законопроекты , Госдума , Санкт-Петербург
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