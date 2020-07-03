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Количество электронного мусора удвоится к 2030 

Популярная механика 6 часов назад
Количество электронного мусора удвоится к 2030
Фото: Популярная механика
Этот отчет составили эксперты из Глобального партнерства по статистике электронных отходов (Global E-waste Statistics Partnership). В нем идет речь только о персональной электронике всех типов. Данные получены согласно статистике розничных продаж из разных стран мира. Таким образом, в отчете не учитывается индустриальный электронный мусор, которого на Земле также скопилось уже внушительное количество.
В отчете содержатся данные по количеству электронного мусора по большинству стран мира. Например, в 2019 году в России было 1631 кт или 11,3 кг. на человека, в США 6918 кт и 21,0 кг на человека, а в Китае 101129 кт и 7,2 кг на человека. Самое большое количество мусора находится в Азии — 24,9 млн тонн, но если принимать во внимание показатель на душу населения, то Европа (включая РФ) находится в «мусорных» лидерах с 16,2 килограммам на человека.
Такое значительное увеличение темпов роста мусора, эксперты связывают с тем, что потребление увеличивается, а бытовая электроника все быстрее устаревает и обладает более короткими жизненными циклами.
Электронный мусор сам по себе во многом более опасен, чем другие виды отходов. В нем, в первую очередь, содержится пластик, который сам по себе не поддается биоразложению. Помимо этого он может содержать опасные химические вещества, такие как, ртуть и кадмий, а также например хлорфторуглероды и гидрохлорфторуглероды.
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