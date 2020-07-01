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СКР возбудил дело после слива отходов у фабрики «Норникеля» 

Daily Storm и ещё 5 5 часов назад
СКР возбудил дело после слива отходов в Норильске
Фото: ТАСС
Следственный отдел Норильска возбудил уголовное дело после слива производственных отходов в реку Хараелах по статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды»). Сброс произошел на территории предприятии «Норникеля». «Новая газета», которая сообщила о сбросе отходов в тундру, написала, что следователи запросили у издания фото и видеоматериалы расследования, а также допросили репортера Елену Костюченко.
«Уголовное дело возбудили по факту нарушения правил охраны окружающей среды (статья 246 УК) «при эксплуатации промышленного объекта — хвостохранилища для размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики». Эта фабрика принадлежит компании «Норильский никель», — пишет «Новая газета».
Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.
28 июня издание сообщило, что дочернее предприятие «Норникеля» в Норильске сбрасывает производственные отходы в тундру, после чего те попадают в реку Хараелах и озеро Пясино (река из которого впадает в Карское море). После появления публикации СКР и прокуратура начали проверку. Источник ТАСС сообщил, что предприятие незаконно перекачивало отходы в тундру длительное время.
«Новая газета» отмечает, что после того, как они вместе с активистами Гринписа и бывшим сотрудником регионального Росприроднадзора Василием Рябининым зафиксировали слив и вызвали полицию, рабочие предприятия начали срочно демонтировать трубы. Не обошлось, по их словам, без казусов: трактор «Норникеля» случайно раздавил автомобиль, на котором приехали прокуроры.
Пресс-служба предприятия сообщила, что угрозы утечки отходов нет, а на фабрике, по их словам, произошел «слив оборотной воды через границу отстойника», в связи с чем было решено снизить уровень воды, откачав техническую воду на прилегающую территорию. Однако после проведенной внутренней проверки «Норникель» все же признал решение дочерней компании грубым нарушением и отстранил от работы ответственных лиц.
Менее месяца назад в Норильске на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошла авария. Из-за проседания опор повредился резервуар хранения дизельного топлива и произошла его утечка. В реки попало более 20 тысяч тонн солярки. Экологи Гринпис посчитали аварию самым крупным ЧП за последние годы в Арктике.
Гринпис ранее опубликовал снимки из космоса, на которых запечатлено, что нефтепродукты, разлившиеся в результате аварии на территории, принадлежащей «Норильскому никелю», достигли озера Пясино по течению загрязненной реки Амбарная. Экс-замруководителя Росприроднадзора, глава движения «Зеленая альтернатива» Олег Митволь признался Daily Storm, что судя по снимкам, «кто-то обманывает президента и граждан» о последствиях аварии. Он предупредил, что из озера нефтепродукты могут достичь Карского моря.
Видео дня. Сотрудники МЧС России вместе с сотрудниками ХимСпаса пытаются локализовать последствия аварии
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Комментарии
Экология , Криминал , Происшествия , Олег Митволь , Елена Костюченко , Генпрокуратура РФ , СКР , Норникель , ИТАР-ТАСС , Норильск
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