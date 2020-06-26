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Арктический район Чукотки очистят от металлолома 

Lenta.ru 1 час назад
Арктический район Чукотки очистят от металлолома
Фото: пресс-служба Минобороны РФ
Провиденский городской округ в арктическом районе Чукотки в 2020 году очистят от 2 тысяч тонн металлолома. Об этом рассказала сотрудница департамента природных ресурсов и экологии округа Оксана Дубовая, передает ТАСС.
Очистка пройдет в рамках экологической госпрограммы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском АО». Планируется, что после вывоза металл утилизируют.
Проблема с вывозом металла на Чукотке существует несколько десятилетий. В советские годы туда завозили топливо в бочках, которые до сих пор складированы в промышленных зонах. Кроме того, на Чукотке нет предприятий по переработке вторчермета, и его вывозят в соседние дальневосточные регионы. Находящиеся в тундре ржавые бочки вредят животному миру полуострова — об их острые края могут порезаться северные олени.
Ранее профессор Университета Джордж Вашингтон (США) рассказал, что продуктовые ларьки и гаражи, которые в 90-е годы строили в полярных российских городах, ускорили разрушение многолетней мерзлоты. Профессор пояснил, что из-за такого воздействия несущая способность грунтов уменьшается, поэтому растет риск разрушения объектов, построенных на местах ларьков и гаражей.
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Экология , Общество , Джордж Вашингтон , ИТАР-ТАСС
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