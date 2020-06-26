Арктический район Чукотки очистят от металлолома 

Провиденский городской округ в арктическом районе Чукотки в 2020 году очистят от 2 тысяч тонн металлолома. Об этом рассказала сотрудница департамента природных ресурсов и экологии округа Оксана Дубовая, передает ТАСС.

Очистка пройдет в рамках экологической госпрограммы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском АО». Планируется, что после вывоза металл утилизируют.

Проблема с вывозом металла на Чукотке существует несколько десятилетий. В советские годы туда завозили топливо в бочках, которые до сих пор складированы в промышленных зонах. Кроме того, на Чукотке нет предприятий по переработке вторчермета, и его вывозят в соседние дальневосточные регионы. Находящиеся в тундре ржавые бочки вредят животному миру полуострова — об их острые края могут порезаться северные олени.