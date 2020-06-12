Гендиректор Московского зоопарка отметила важность поправок к Конституции в сфере экологии 

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Друзья, 12 июня мы отмечаем День России . Поэтому именно сегодня в такой личный для всей страны праздник, я хочу поделиться с вами тем, за что болит душа лично у меня. Как дипломированный эколог и директор Московского зоопарка, я понимаю, что экологическая политика невозможна без соответствующей законодательной базы и поддержки ее государством. Хотя и звучит сложно, но давайте разберемся. Нас всех в детстве учили: держи ответ за тех, кого приручил! А правило оберегать и сохранять природу и вовсе закреплено в 58 статье Конституции нашей страны! Как собственно и право человека на благоприятную окружающую среду — об этом говорит 42 статья Конституции РФ», — пишет Акулова.

Она отметила, что правила гуманного отношения к природе постоянно пропагандируем во всех образовательных программах Московского зоопарка: лекциях, мастер-классах, тематических праздниках.

«Но, чтобы реально изменить все еще распространенное потребительское отношение человека к экологии, нужны более серьезные меры. Поэтому, на мой взгляд, так важно именно на законодательном уровне закрепить бережное отношение к окружающей среде», — подчеркнула гендиректор зоопарка.

Она напомнила, что для этого специалистами уже были подготовлены поправки в 114 статью Конституции, рассчитанные на создание системы экологического просвещения жителей России и воспитание культуры бережного отношения к природе.

«Основы гуманного отношения к окружающей среде — фундаментальные понятия, которые в нашей стране должны быть поддержаны на конституциональном уровне. И мы, Московский зоопарк, как учреждение природоохранного вектора, готовы поддержать поправки этого закона и в дальнейшем совершенствовать эту деятельность», — резюмировала Акулова.