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Загрязнение вод в Норильске превысило норму в 200 раз 

News.ru и ещё 7 2 часа назад
Загрязнение вод в Норильске превысило норму в 200 раз
Фото: РИА Новости
Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в пробах воды, взятых из водоёмов Норильска, в которые попало топливо с ТЭЦ, превышена в 200 раз. Об этом сообщили в оперативных службах.
Всего было отобрано восемь проб забора воды. В них зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций более чем в 200 раз, — сообщил источник ТАСС.
По словам собеседника агентства, разлившееся дизельное топливо попало в акватории рек Далдыкан и Амбарная.
29 мая на Норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Правительственная комиссия 3 июля объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Возбуждены уголовные дела, начальник цеха ТЭЦ арестован за халатность. 5 июня МЧС сообщило о локализации места разлива дизельного топлива в результате ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске.
Глава МЧС Николай Зиничев назвал причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива проседание свай фундамента. Между тем в Технадзоре отметили, что аварийный резервуар норильской ТЭЦ с 2016-го числился на ремонте, поэтому не проходил проверки ведомства.
«Норникель» признал ответственность за случившееся и пообещал полностью компенсировать экологический ущерб. Выяснилось, что НТЭК ещё четыре месяца назад объявила тендер на укрепление площадки под построенным на вечной мерзлоте резервуаром.
Президент Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки доработать природоохранное законодательство России, чтобы избежать техногенных катастроф, подобных норильской. По мнению главы государства, причиной катастрофы стало использование старого резервуара, который давно следовало заменить, чтобы «не было ни экологического, ни материального ущерба», писал NEWS.ru.
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Комментарии 1
Экология , Происшествия , Владимир Путин , МЧС , Норникель , ИТАР-ТАСС , Норильск
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