Загрязнение вод в Норильске превысило норму в 200 раз 

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Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в пробах воды, взятых из водоёмов Норильска , в которые попало топливо с ТЭЦ, превышена в 200 раз. Об этом сообщили в оперативных службах.

Всего было отобрано восемь проб забора воды. В них зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций более чем в 200 раз, — сообщил источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, разлившееся дизельное топливо попало в акватории рек Далдыкан и Амбарная.

29 мая на Норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Правительственная комиссия 3 июля объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Возбуждены уголовные дела, начальник цеха ТЭЦ арестован за халатность. 5 июня МЧС сообщило о локализации места разлива дизельного топлива в результате ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске.

Глава МЧС Николай Зиничев назвал причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива проседание свай фундамента. Между тем в Технадзоре отметили, что аварийный резервуар норильской ТЭЦ с 2016-го числился на ремонте, поэтому не проходил проверки ведомства.

«Норникель» признал ответственность за случившееся и пообещал полностью компенсировать экологический ущерб. Выяснилось, что НТЭК ещё четыре месяца назад объявила тендер на укрепление площадки под построенным на вечной мерзлоте резервуаром.