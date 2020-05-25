Раскрыты темпы глобального потепления в России

Среднегодовая температура в европейской части России растет со скоростью 0,4 градуса за 10 лет, а на юге Западной Сибири изменений практически нет, поэтому почти два месяцы жары в этом году — уникальный случай, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"По данным Росгидромета, температура на европейской территории растет со скоростью 0,4 градуса за 10 лет, в северных регионах скорость повышения температуры — 0,6-0,8 градуса. А на юге Западной Сибири эта скорость либо не меняется, либо она 0,2 градуса за 10 лет. С точки зрения климатологов, юг Западной Сибири наиболее инерционный регион. Нынешний год — уникальный в этом смысле, он выбивается из этого тренда. Даже не год, а весна. Когда речь идет о климате, минимум надо на 10 лет все усреднять", — сказал Вильфанд.

Он также уточнил, что жаркая температура в Сибири сохранялась больше 50 дней этой весной, но в ближайшую неделю вернется к средним значениям для этого времени года.