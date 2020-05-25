Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вильфанд рассказал о темпах глобального потепления в России 

РИА Новости и ещё 20 28 минут назад
Раскрыты темпы глобального потепления в России
Фото: РИА Новости
Среднегодовая температура в европейской части России растет со скоростью 0,4 градуса за 10 лет, а на юге Западной Сибири изменений практически нет, поэтому почти два месяцы жары в этом году — уникальный случай, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"По данным Росгидромета, температура на европейской территории растет со скоростью 0,4 градуса за 10 лет, в северных регионах скорость повышения температуры — 0,6-0,8 градуса. А на юге Западной Сибири эта скорость либо не меняется, либо она 0,2 градуса за 10 лет. С точки зрения климатологов, юг Западной Сибири наиболее инерционный регион. Нынешний год — уникальный в этом смысле, он выбивается из этого тренда. Даже не год, а весна. Когда речь идет о климате, минимум надо на 10 лет все усреднять", — сказал Вильфанд.
Он также уточнил, что жаркая температура в Сибири сохранялась больше 50 дней этой весной, но в ближайшую неделю вернется к средним значениям для этого времени года.
Видео дня. Над Сочи пролетело привидение
Последние новости
В Пакистане разбился пассажирский самолет В Пакистане разбился пассажирский самолет Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Комментарии
Экология , Общество , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Клип Little Big поставил рекорд
Клип Little Big поставил рекорд
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Видео
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
00:59
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
09:00
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
Общество
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
03:15
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
Шоу-бизнес
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
02:02
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
Происшествия
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
02:05
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
00:24
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
00:32
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
00:36
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
00:14
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение