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Россияне прогулялись по берегу реки и нашли в воде свалку медицинских отходов 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Россияне нашли в реке свалку медицинских отходов
Фото: РИА Новости
Жители Кировской области гуляли по берегу реки Вятка и обнаружили в воде свалку медицинских отходов. Прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
В сообщении сказано, что основанием для проверки послужила информация в соцсетях. Речь идет о посте в группе «Злой кировчанин» во «ВКонтакте». В нем говорилось, что по прибрежной зоне Вятки было разбросано огромное количество отходов класса Б: использованные перчатки и другие средства защиты, сотни пробирок с кровью, мочой и калом, некоторые расколотые.
«Все содержимое плавает в речной воде. В этом же месте, буквально через 30-40 метров, отдыхают люди, рыбачат», — написал автор публикации.
Ранее нижегородские следователи возбудили дело по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа, выброшенными в лесу у Дзержинска. Признательные показания дала сотрудница одной из больниц города. Ей собираются предъявить обвинение в халатности.
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Экология , Происшествия , Генпрокуратура РФ , Кировская Область
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