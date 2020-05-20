Раскрыто влияние пандемии на климатическую катастрофу 

Ученые Стэнфордского Университета ( США ) и Университета Восточной Англии ( Великобритания ) выяснили, что пандемия COVID-19 способствовала значительному снижению выбросов углекислого газа в атмосферу, что поможет сдержать темпы глобального потепления и наступление климатической катастрофы. Однако положительный эффект не сохранится долго. Статья, раскрывающая влияние карантина на изменение климата, опубликована в журнале Nature Climate Change.

Ежедневные выбросы углерода по всему миру сократились к началу апреля 2020 года примерно на 17 процентов (на 17 миллионов тонн углекислого газа) по сравнению со средним уровнем 2019 года, опустившись до показателей 2006 года. В некоторых странах они снизились на 26 процентов. По оценкам ученых, если мир вернется к прежнему уровню выбросов к середине июня, то общегодовое снижение составит четыре процента. В случае же сохранения ограничений до конца года этот показатель составит семь процентов.

Основной вклад (43 процента) в снижение выбросов был сделан за счет уменьшения пользования наземным транспортом. На промышленность и производство электроэнергии приходится еще 43 процента сокращенных выбросов. На авиацию, которая сильно пострадала от мер по сдерживанию пандемии, приходится лишь 10 процентов.

По словам ученых, этот эффект будет, скорее всего, временным, однако существует возможность для принятия мер по достижению целей, предусмотренных Парижским соглашением 2015 года, которое обязывает страны ограничить повышение температуры до двух или 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных значений.