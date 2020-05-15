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Подышали и хватит. После пандемии будет еще хуже? 

РИА Новости 6 часов назад
Подышали и хватит. После пандемии будет еще хуже?
Фото: © AP Photo / Sam McNeil
Когда карантин закончится, количество вредных выбросов может не только быстро восстановиться, но и перекрыть с лихвой прежние значения. Люди забудут про экологию ради экономического блага.
Природа воспрянет. И будет чистый воздух и чистая вода. Сейчас многие с восторгом говорят о новом мире после пандемии, о том, что изменится система ценностей, изменятся люди, изменится подход к природе.
Удивительно, как за время карантина во многих странах очистились вода и воздух. В Индии, например, рассеялся многолетний смог, и жители северного штата Пенджаб впервые за 30 лет увидели верхушку Гималаев, а в каналах Венеции вечно мутная вода стала настолько прозрачной, что в ней можно увидеть плавающих рыбок. Осмелели звери и птицы, которые теперь без опаски стали гулять по опустевшим улицам больших городов. В Париже и Москве по мостовым вышагивают утки, в Барселоне можно встретить кабанов, а по дорогам чилийской столицы Сантьяго бродят пумы, которых жители города уже давно не видели.
Природа не терпит пустоты, и если вы откуда-то уходите, то на это место немедленно приходит природа. Но как только карантин отменят, все вернется на круги своя. И не только животные уйдут в лес, но, к сожалению, и подход к природе может остаться прежним — посетовал в интервью радио Sputnik генеральный директор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин:
"Если мы ничего не предпримем, когда вирус отступит, то мы вернемся к тем же своим устаревшим технологиям, от которых на время отошли. И это худший из возможных вариантов. Но надо постараться этого не допустить. Даже генсек ООН Антониу Гутерриш призвал восстанавливать экономику после пандемии с упором на чистую энергетику, отметив, что деньги не должны идти на помощь устаревшим, загрязняющим атмосферу индустриям, Давайте воспользуемся этой паузой и поддержим зеленые технологии, которые уменьшат нагрузку на природу и помогут в будущем избежать неприятностей".
Коронавирус показал, что можно сосуществовать с природой, меньше ее загрязняя. Но эксперты опасаются, что передышка для атмосферы Земли из-за пандемии будет временной. По мере восстановления мировой экономики выбросы парниковых газов не просто восстановятся, но и возрастут, поскольку предприятия будут вынуждены наращивать производство, чтобы компенсировать издержки от простоя.
Неутешительный прогноз дает и Международное энергетическое агентство. Там считают, что экономический спад может отложить многие крупные проекты, включая многомиллиардные инвестиции в чистую энергетику. А это именно те проекты, которые критично нужны для предотвращения потепления планеты до опасного уровня. К сожалению, этот путь наиболее вероятен, считает Михаил Юлкин:
"Сегодня в условиях дефицита денег встанет вопрос, куда их лучше направлять. И, скорее всего, мы будем инвестировать в привычные сферы, например, в месторождения нефти и газа, а на зеленые направления их уже может и не хватить".
Хотя возможностей у России по развитию чистых технологий куда больше, чем в других странах. Например, можно поставить сколько угодно солнечных батарей в Якутии и на Алтае, ведь там для этого есть все условия. Причем, солнечные электростанции только в республике Алтай обеспечат треть энергопотребления региона.
Или смотреть в сторону Арктики, где замечательная ситуация с ветрами. Там можно построить ветряки. Наконец, обсуждается вопрос строительства приливной станции в районе Мезенской губы, которая по энергомощности сопоставима с тремя Саяно-Шушенскими ГЭС. По словам Михаила Юлкина, этого хватит, чтобы осветить всю Европу:
"Вот эти бы вещи начать делать. И это вопрос к нам ко всем, а не только к лидерам стран и политэлите. Проблема изменения климата по масштабам гораздо страшнее будет, чем нынешний коронакризис. Очень хочется, чтобы, выйдя из карантина, мы бы не вляпались в следующий кризис, с которым будет труднее справиться. Климатическая волна страшнее, чем коронавирусная, и народа она затронет больше".
И тогда уже без толку будет говорить, кто виноват — все виноваты. Коронавирус ведь это как еще одно предупреждение, но доколе?
Многие исследователи сегодня считают, что именно антропогенное вмешательство в природу является причиной распространения таких болезней, как Эбола, птичий грипп, SARS, а теперь и COVID-19.
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Экология , Статьи , Михаил Юлкин , Антониу Гутерриш , Международное энергетическое агентство , ООН , ИА Sputnik , Венеция , Индия , Москва
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