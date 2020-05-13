Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экологи призвали использовать многоразовые перчатки при пандемии 

РИА Новости 13 минут назад
Экологи призвали использовать многоразовые перчатки
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Экологи призвали использовать многоразовые перчатки для профилактики распространения COVID-19, так как одноразовые аналоги невозможно переработать, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Одноразовые (перчатки) можно заменить на многоразовые и после каждого использования обрабатывать антисептиком или мыть потом теплой водой с мылом. На круг по деньгам будет дешевле. Перчатки есть нескольких видов: полиэтилен, латекс, ПВХ, нитрил. В теории латекс (натуральный каучук) и нитрил (синтетический каучук) могут за два-три года разложиться в окружающей среде. Полиэтилен и ПВХ раскрошится на микропластик, а ПВХ еще и даст образование токсичных соединений при сжигании и, вероятно, добавит пластификаторов в кожу при эксплуатации. А так как все перчатки не маркированы и красятся в разный цвет — то разделить их по материалам, накопить и переработать скорее всего не получится", — сказал эксперт проекта "Ноль отходов" Greenpeace Алексей Киселев.
Он также отметил, что в отличии от ПЭТ-бутылки или стекла, перчатки могли быть на руках бессимптомного больного и стали медотходом категории "Б".
"Поэтому пока не отменен режим повышенной готовности, во всех местах, где обязательно ношение перчаток, необходимо собирать их раздельно и передавать в систему обращения с медотходами. Как это делают в Иркутске, например, или в Казахстане", — добавил Киселев.
Мнение представителя российского отделения Greenpeace поддерживает Руководитель направления по взаимодействию с органами власти ассоциации "РазДельный Сбор" Анна Гаркуша. Эксперт подтвердила, что в России нет системы сбора и переработки одноразовых перчаток, поэтому они скорее всего отправятся на полигон или будут сожжены.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Заммэра Новороссийска наказали за шашлыки с местной элитой
Последние новости
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом Правительство утвердило выплаты семьям с детьми Правительство утвердило выплаты семьям с детьми Путин назвал основную причину смертности от коронавируса в мире Путин назвал основную причину смертности от коронавируса в мире
Комментарии
Экология , Общество , Алексей Киселев , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Начались испытания стреляющего щита в РФ
Начались испытания стреляющего щита в РФ
Возгорание аппаратов ИВЛ в России объяснили
Возгорание аппаратов ИВЛ в России объяснили
Назван срок создания лекарства от COVID-19
Назван срок создания лекарства от COVID-19
Певцову пожелали «мучений в аду»
Певцову пожелали «мучений в аду»
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
Видео
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
01:47
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
Общество
Танец с гробом на день Победы попал на видео
01:55
Танец с гробом на день Победы попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
01:25
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
Политика
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
01:38
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
Шоу-бизнес
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
01:14
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
00:21
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение