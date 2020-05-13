Экологи призвали использовать многоразовые перчатки для профилактики распространения COVID-19, так как одноразовые аналоги невозможно переработать, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"Одноразовые (перчатки) можно заменить на многоразовые и после каждого использования обрабатывать антисептиком или мыть потом теплой водой с мылом. На круг по деньгам будет дешевле. Перчатки есть нескольких видов: полиэтилен, латекс, ПВХ, нитрил. В теории латекс (натуральный каучук) и нитрил (синтетический каучук) могут за два-три года разложиться в окружающей среде. Полиэтилен и ПВХ раскрошится на микропластик, а ПВХ еще и даст образование токсичных соединений при сжигании и, вероятно, добавит пластификаторов в кожу при эксплуатации. А так как все перчатки не маркированы и красятся в разный цвет — то разделить их по материалам, накопить и переработать скорее всего не получится", — сказал эксперт проекта "Ноль отходов" Greenpeace Алексей Киселев.

Он также отметил, что в отличии от ПЭТ-бутылки или стекла, перчатки могли быть на руках бессимптомного больного и стали медотходом категории "Б".

"Поэтому пока не отменен режим повышенной готовности, во всех местах, где обязательно ношение перчаток, необходимо собирать их раздельно и передавать в систему обращения с медотходами. Как это делают в Иркутске, например, или в Казахстане", — добавил Киселев.

Мнение представителя российского отделения Greenpeace поддерживает Руководитель направления по взаимодействию с органами власти ассоциации "РазДельный Сбор" Анна Гаркуша. Эксперт подтвердила, что в России нет системы сбора и переработки одноразовых перчаток, поэтому они скорее всего отправятся на полигон или будут сожжены.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.